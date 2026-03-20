Equinoccio de primavera: ¿Cómo te puede afectar y qué rituales puedes hacer?

El próximo 20 de marzo ocurre algo muy especial en el cielo: el Sol entra en Aries y se produce el equinoccio de primavera. Astronómicamente, significa que el día y la noche duran prácticamente lo mismo. A partir de ese momento, en el hemisferio norte, la luz empieza a ganar terreno a la oscuridad y los días se van alargando poco a poco.

Campo con flores amarillas | Freepik

Pero en astrología este momento tiene un significado aún más interesante, porque marca el inicio del año astrológico. Aries es el primer signo del zodiaco, el que representa el comienzo, el impulso vital y las ganas de avanzar. Es una energía muy asociada a iniciar cosas, tomar decisiones y empezar etapas nuevas.

Por eso muchas personas sienten el equinoccio como una especie de reinicio energético. Como si algo se activara y apareciera una necesidad más clara de moverse, de poner en marcha ideas o de empezar proyectos que llevaban tiempo rondando por la cabeza.

Neptuno trae inspiración... pero Saturno nos da realidad

Este año, sin embargo, el comienzo del ciclo viene con algunos matices interesantes. El Sol en Aries se encontrará primero con Neptuno y después con Saturno, dos energías muy distintas que van a marcar el tono de estos primeros días.

El encuentro con Neptuno nos trae una energía muy sensible e intuitiva. Es como si al impulso típico de Aries —que normalmente quiere actuar rápido— se le pidiera primero escuchar un poco más lo que siente. Neptuno no frena la acción, pero sí invita a conectar con la inspiración, con la intuición y con algo más profundo antes de dar el paso.

Pocos días después, el 25 de marzo, el Sol se encuentra con Saturno. Y aquí la energía cambia bastante. Saturno es el planeta que habla de responsabilidad, de tiempo y de construir las cosas con bases sólidas. Es como si dijera: está bien empezar algo nuevo, pero si quieres que dure, tendrás que tomártelo en serio.

Así que este inicio del año astrológico mezcla dos mensajes muy claros: inspiración y realidad. Soñar, sí, pero también construir.

Rituales sencillos en el equinoccio

En esta ocasión te lo voy a poner muy fácil, ya que no es necesario hacer grandes rituales o cosas muy complicadas. Toma nota de mis consejos:

Una de las cosas más simples que puedes hacer estos días es poner flores frescas en casa. Puede parecer algo muy básico, pero las flores representan perfectamente la energía de la primavera: vida, belleza y apertura. Colocarlas en un espacio donde pases tiempo, como el salón o tu mesa de trabajo, renovará la energía del espacio donde las pongas.

Mujer coloca flores en su casa | Freepik

También es un momento perfecto para hacer limpieza y ordenar los espacios. No solo en casa, también en el lugar donde trabajas. Revisar armarios, cajones o papeles acumulados puede parecer una tarea muy práctica, pero quiero que liberes la energía estancada en casa: cuando despejamos espacio, también facilitamos que entren cosas nuevas.

En esa misma línea, puede ser interesante desprenderse de objetos que estén asociados a etapas que ya han terminado, especialmente si están vinculados a recuerdos dolorosos o a momentos del pasado que ya no forman parte de tu vida. Es el mejor momento para hacerlo porque florecerán nuevos recuerdos conectados a... una nueva etapa.

Al final, el equinoccio no pide grandes ceremonias. Lo que propone es algo mucho más simple: acompañarte del movimiento natural de la vida, abrir espacio, plantar algo nuevo y permitir que lo que ya cumplió su ciclo se vaya. A veces, ahí empieza el verdadero cambio.