¿Por qué tenemos sueños eróticos? ¿Son beneficiosos?

La gran mayoría de los sueños perfectamente se podrían describir como una producción digna de Hollywood, pero en realidad son algo mucho más complejo que una simple película. Sigmund Freud consideraba que soñar es una manera que tiene nuestro cerebro de expresar los conflictos interiores o deseos reprimidos, explicando este fenómeno como una serie de pensamientos o emociones que se guardan en nuestro subconsciente durante la vigilia y que se manifiestan en forma de narrativa durante la noche.

La interpretación de los sueños nos ha permitido comprender un poco mejor cuáles son nuestras preocupaciones, sentimientos y necesidades. El análisis de su significado se ha convertido en una fuente de autorreflexión en la cultura popular, y si bien la mayoría de las teorías actuales sugieren que los sueños son simplemente el producto de recuerdos pasados y recientes, esto no ha impedido que existan varios diccionarios muy interesantes capaces de identificar lo que realmente significa soñar con ciertas temáticas.

Existen cierto tipo de sueños que todos hemos tenido alguna vez, por lo que no resulta difícil estudiar cada caso y encontrarle un punto en común. Uno de los más frecuentes son los sueños eróticos, y muchos psicoanalistas se han fijado en que no ocurren por pura casualidad. No solo son totalmente normales, sino que también pueden abarcar una gran cantidad de información. Sin embargo, hay varios tipos de sueños sexuales, por lo que a continuación te contamos punto por punto por qué tenemos sueños eróticos y qué significa en cada uno de los casos.

En primer lugar, ¿por qué tenemos sueños eróticos?

Lo primero más importante es destacar que los sueños eróticos son algo natural porque la sexualidad es un conjunto de actividades y comportamientos que forman parte de nuestra vida diaria y es lógico que durante la noche podamos llegar a tener este tipo de fantasías. A pesar de que no hay una única respuesta a por qué tenemos sueños sexuales, si nos basamos en las teorías de Freud podríamos estar cumpliendo un deseo frustrado, significar que estamos atravesando una época donde la actividad sexual es menor o bien una manera de desahogo.

No obstante, en muchas ocasiones tener un sueño erótico puede llegar a ser motivo de preocupación. Por ejemplo, cuando estamos en pareja, soñar que nos acostamos con un desconocido, con un amigo o incluso un famoso, nos hace empezar a dudar sobre nuestros sentimientos. Pero nada más lejos de la realidad: no podemos tomarnos los sueños al pie de la letra, ya que hay diversas causas que nos pueden llevar a esta situación, y nada tienen que ver con tener el deseo de compartir cama con otra persona.

¿Cómo interpretar cada uno de los sueños eróticos?

Interpretar un sueño erótico puede llegar a ser de lo más confuso, especialmente cuando la persona con la que hemos soñado es completamente aleatoria. Para llegar a su verdadero significado debemos fijarnos en los detalles (como por ejemplo cómo nos sentíamos), incluso en aquello que nos parece absurdo. En el caso de los sueños sexuales, descubrimos un gran número de significados:

Le pones los cuernos a tu pareja. Es probable que tu subconsciente esté intentando decirte que estás atravesando por algunos problemas emocionales, como insatisfacción en la relación, celos, inquietud o que necesitas más intimidad. También podría indicar que falta más comunicación, ya que soñar que eres infiel a tu pareja es la manera de reaccionar a esa distancia.

Es probable que tu subconsciente esté intentando decirte que estás atravesando por algunos problemas emocionales, como insatisfacción en la relación, celos, inquietud o que necesitas más intimidad. También podría indicar que falta más comunicación, ya que soñar que eres infiel a tu pareja es la manera de reaccionar a esa distancia. Con tu ex. Soñar que te acuestas con tu ex no es algo que te deba hacer reflexionar sobre si continúas sintiendo emociones fuertes por él o ella, tener este tipo de sueños es un reflejo de que estás pasando el duelo. En caso de que tengas este sueño estando en pareja, podría indicar que a tu actual relación le falta algo que antes sí tenías.

Soñar que te acuestas con tu ex no es algo que te deba hacer reflexionar sobre si continúas sintiendo emociones fuertes por él o ella, tener este tipo de sueños es un reflejo de que estás pasando el duelo. En caso de que tengas este sueño estando en pareja, podría indicar que a tu actual relación le falta algo que antes sí tenías. Con tu jefe o profesor. Tener un sueño sexual con alguien que está por encima de tí podría significar que quieres conseguir las mismas cualidades que él o ella; tener más autoridad, control, tomar decisiones importantes o incluso que te respeten.

Tener un sueño sexual con alguien que está por encima de tí podría significar que quieres conseguir las mismas cualidades que él o ella; tener más autoridad, control, tomar decisiones importantes o incluso que te respeten. Con un desconocido. Si soñamos con acostarnos con un extraño, puede representar nuestro deseo de conectar con algún aspecto de su personalidad, y no con su cuerpo. Por ejemplo, si la persona es musculosa, podría representar nuestro deseo de ser más fuertes o superar situaciones difíciles de manera más sencilla.

Si soñamos con acostarnos con un extraño, puede representar nuestro deseo de conectar con algún aspecto de su personalidad, y no con su cuerpo. Por ejemplo, si la persona es musculosa, podría representar nuestro deseo de ser más fuertes o superar situaciones difíciles de manera más sencilla. Con un famoso. También es uno de los sueños eróticos más habituales, y significa que deseamos tener alguna de sus cualidades.

