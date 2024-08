¿Qué pasa con las patatas al jamón? No van a desaparecer, pero su sabor va a cambiar

Si eres de las personas a las que les gustan las patatas de bolsa y, concretamente, las patatas al jamón, seguro que te has enterado de la polémica sobre su posible prohibición. Lo cierto es que no se van a prohibir, pero sí se van a eliminar algunos aditivos aromáticos por el riesgo para la salud que suponen para la población.

Así lo ha decidido la Comisión Europea (CE) después de tener muy en cuenta los estudios científicos y recomendaciones de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

¿Qué pasa con los aditivos de las patatas al jamón?

La EFSA no tiene el poder de legislar, su función es realizar estudios científicos que luego se tienen en cuenta (o no) por parte de la UE para emitir las leyes. En este caso, la EFSA ha informado sobre la genotoxicidad de hasta 8 aromas de humo artificiales que se usan en muchos productos procesados. En muchos, no solo en las patatas al jamón. Otros snacks muy populares también llevan en su receta los ahora prohibidos aromas de humo.

Con la información proporcionada, la CE ha decidido prohibir estos aromas y ha dado un tiempo de entre 2 y 5 años para que dejen de utilizarse. Ahora, los fabricantes deben conseguir el sabor de estos aromas con nuevas fórmulas que sean seguras para la salud.

O sea, que por lo que a las patatas al jamón se refiere, se van a seguir fabricando pero vamos a notar algún cambio en su sabor, ya que contienen aromas ahumados que van a desaparecer obligatoriamente.

Una mujer come patatas fritas de bolsa | iStock

¿Los aditivos de las patatas al jamón pueden producir cáncer?

La EFSA no puede establecer una relación directa causa-efecto, pero sí que ha informado de que estos aditivos pueden dañar el material genético. Por este motivo, la CE ha informado que estos aditivos pueden "elevar el riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer".

¿Qué aditivos de aromas de humo artificiales se han prohibido?

Los ocho aromas de humo artificiales que van a tener que dejar de usarse en las recetas de varios productos ultraprocesados son:

SmokEz Enviro-23 (SF-006)

ProFagus SmokeR709 (SF-008)

Fumokomp (SF-009)

ProFragus SmokeR714 (SF-001)

Zesti Smoke Code 10 (SF-002)

Concentrado de humo (SF-003)

Scansmoke SEF525 (SF-004)

SmoKEz C-10 (SF-005)

La CE desmiente que las patatas al jamón desaparezcan

La noticia sobre su (falsa) prohibición y la confusión generada al respecto ha obligado a la CE a pronunciarse a través de las redes sociales y, así, llegar al gran público directamente.

En su mensaje a través de X, la CE ha recordado que la decisión de retirar estos aditivos fue aprobada por los 27 países de la UE y ha desmentido que las patatas al jamón vayan a desaparecer: "Con una receta que no incluyan estos aditivos se van a poder seguir fabricando".