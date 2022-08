¿Qué opinas de tu cuerpo?

Muchas personas no saben si aceptan su cuerpo porque no se han parado a pensarlo y otras porque no saben qué es realmente aceptar nuestro cuerpo. Darte un 5 sobre 10 no es aceptar tu cuerpo.

La aceptación de nuestro cuerpo es algo fundamental para poder gozar de una autoestima sana. La autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos y ese valor depende de cómo sea nuestra autoevaluación como personas. En esta autoevaluación se ven implicados factores tanto intelectuales, como emocionales y físicos.

Se trata de un tema muy importante porque una baja autoestima es un factor de riesgo de trastornos psicológicos como la dependencia emocional o la ansiedad, entre otros muchos.

Sin embargo, en ocasiones no se le da importancia a cómo esté nuestra autoestima: o se justifica de alguna forma ("la autocrítica es buena para cambiar") o se le quita importancia ("todas las personas tenemos algún complejo").

¿Qué es realmente aceptar nuestro cuerpo?

Muchas veces desconocemos la problemática que tenemos con nuestra imagen corporal (y, por tanto, con nuestra autoestima) porque no sabemos qué significa exactamente aceptar nuestro cuerpo.

Aceptar nuestro cuerpo significa:

Ser capaces de ver tanto defectos como virtudes en nosotros mismos. Entendiendo los defectos algo que no nos bloquea ni nos quita valía, al contrario, viéndolos con cariño.

Permitirnos cometer errores y no ser perfectos para no dedicar nuestra vida a luchar contra un muro.

Tener una imagen global sobre nosotros mismos sin darle más importancia a los aspectos superficiales que a los más profundos que nos definen realmente como personas.

Comprender la subjetividad de cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo nos pueden ver otras personas.

Comprender que nuestro cuerpo está en constante cambio y que va evolucionando según las distintas etapas de la vida.

Permitirnos valorarnos y querernos incluso sin ser perfectos. No necesitamos conseguir éxitos para poder valorarnos, en el camino también tenemos que hacerlo independientemente de cómo sea el resultado.

¿Cómo puedes evaluar tu aceptación corporal?

Hazte las siguientes preguntas:

¿Cómo es tu diálogo interno ? Aquello en lo que te enfocas en tu día a día tiene un efecto directo sobre tus emociones. Si tu diálogo interno es demasiado autoexigente porque te enfocas en lo que no te gusta, te estás maltratando, y al contrario de lo que puedan pensar algunas personas, esa rigidez es un obstáculo para el cambio.

¿Qué objetivos relacionados con tu imagen corporal te propones? ¿Te machacas por amor al arte y de forma sistemática o realmente eso que detectas que no te gusta es un objetivo en el que te quieres enfocar para cambiarlo? Si es un objetivo que te propones recuerda que debe de ser realista y asumible para ti con tus circunstancias. Lo saludable es ser responsable con tus objetivos.

¿Cómo te miras al espejo? Si pones más atención a aquello que consideras defectos que virtudes, aquí tienes otra bandera roja. Si no consideras que tienes virtudes o que son mucho menores que los defectos, ahora tienes otra bandera roja, pero enorme.

¿Cuánto te expones a aquello que te hace daño? Si has detectado que hay cosas que te hacen daño (por ejemplo: comentarios, personas o las redes sociales) y sigues exponiéndote a ello sin límites, vuelves a obtener una señal de alarma aquí.

¿Cómo te autorregulas? Cuando sientes malestar emocional y buscas obtener cambios de fuera a dentro, esto nos indica que te faltan numerosos recursos emocionales y autoconocimiento. Levanta otra bandera roja aquí si lo sientes así.

Cómo aceptar tu cuerpo

Hay diversos caminos que puedes transitar a la vez para lograr esta autoestima sana tan necesaria: