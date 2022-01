¿Qué mascarilla debemos llevar ante la variante Ómicron?

Más información Dieta Covid: qué comer después de un contagio

Los récords de contagios por Covid-19 que se han batido durante las últimas semanas se deben a lo extremadamente contagiosa que es la variante Ómicron, predominante en España.

La rapidez de propagación de esta cepa está volviendo a saturar el sistema sanitario español y, por eso, los expertos se han comenzado a preguntar si estamos haciendo algo mal, como, por ejemplo, utilizar la mascarilla errónea.

¿Qué mascarilla debemos usar?

Ante la variante Ómicron, las mascarillas FFP o EPI son las más efectivas, siempre que sigan la normativa UNE-EN-149, que lleven el sello CE y que no se usen más de 8 horas.

Recientemente se ha hecho viral el tuit de José Luis Jiménez, un profesor de la Universidad de Colorado, de los Estados Unidos, que advierte que el resto de mascarillas “ya no son suficientes” ante la nueva cepa de Coronavirus, dada la increíble rapidez de transmisión.

Otra especialista que ha decidido arrojar luz sobre el tema es Claire J Horwell, profesora de Geohealth en el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Instituto de Peligros, Riesgos y Resiliencia de la Universidad de Durham (Reindo Unido), que ha especificado, en un artículo publicado en The Guardian, que aumentar el uso de las mascarillas FFP2 es una “prioridad”.

Según la experta, estas mascarillas sellan bien las entradas y salidas de aire gracias al alambre que se ajusta a la nariz. Por eso, es importante que, a la hora de colocarnos una de estas mascarillas, nos aseguremos de que queda encajada en el puente de la nariz.

“Como regla general, si sientes que entra aire en los ojos y que las gafas se empañan rápidamente, o si sientes que tu aliento se escapa por los bordes... Entonces también podrá entrar aire contaminado”, añade.

A través de Twitter, Horwell, recuerda que las FFP2 que vienen con el clip de la nariz ya doblado por el centro, no actúan bien como sello. Por lo que debemos “moldearlo”, y no “pellizcarlo”, cuando nos pongamos la mascarilla.

¿Qué mascarillas no sirven?

Tal como indican desde la Universidad de Utah, llevar cualquier tipo de mascarilla es mejor que no llevar ninguna. Por lo que, si por alguna razón no puedes llevar una FFP, recomendamos que extremes las precauciones y sigas rigurosamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Las mascarillas de tela son las menos efectivas, pero, si no se dispone de otro tipo de mascarilla de mayor protección, se puede usar. Eso sí, será mucho más fácil contagiarse con la nueva variante Ómicron, por eso se deberán tomar más precauciones y evitar espacios cerrados.

Las siguientes en la lista son las mascarillas quirúrgicas de tres capas que, a pesar de ser efectivas, no protegen lo suficiente ante la Ómicron. Según los expertos, estas mascarillas deben seguir la normativa UNE14683 y llevar el sello CE. Y hay que tener en cuenta que solo protegen a las personas que nos rodean y no a nosotros mismos. Su durada máxima es de 6 horas y no se pueden reutilizar.

José Luiz Jiménez, recuerda que si no llevamos una FFP2, debemos compensarlo con una buena ventilación de los espacios cerrados y eso, según su criterio, no se cumple en la mayoría de locales cerrados “del mundo”.

¿Es útil llevar doble mascarilla?

Según afirma la Universidad de Utha, “no hay pruebas” de la efectividad de llevar una mascarilla quirúrgica encima de la otra proteja más ante el virus. Solo “si se trata de una mascarilla de tela de una sola capa” se debería duplicar.

