¿Qué es la gramnesia? La nueva palabra de moda que tiene que ver con la crianza y los abuelos

Hace unos días, una mamá me escribió diciéndome: "No sé cómo ponerle límites a mis padres. Me dicen cómo criar a mis hijos, pero cuando les digo algo, se ofenden". Y entonces pensé en un término que muchos hemos experimentado, pero que pocos han nombrado: "gramnesia", esa curiosa amnesia selectiva que parece afectar a algunos abuelos cuando se trata de la crianza de sus nietos.

Resulta que, aunque ellos mismos criaron con sus propias reglas (y en su momento odiaban que alguien más se metiera), ahora parecen haber olvidado lo difícil que es criar con espectadores opinando desde la tribuna.

¿Los abuelos siempre tienen razón?

Seguro que te sonará la frase: "Pero yo lo hacía así y tú saliste bien", ¿verdad? Si te han dicho esta frase, te abrazo. Es el argumento estrella de muchos abuelos cuando ven que hacemos las cosas de manera diferente. No importa si ahora sabemos más sobre desarrollo infantil, neurociencia o gestión emocional. Para ellos, su método fue infalible porque, a su parecer, todo salió bien.

Pero la realidad es que cada generación ha criado con lo mejor que ha tenido a su alcance. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con la información de su época. Nosotros hacemos lo mismo.

El problema no es que los abuelos quieran opinar o ayudar. El problema es cuando esa ayuda no fue solicitada y, en lugar de aliviar la carga, la hacen más pesada.

Porque no es lo mismo tener a los abuelos como apoyo, que sentir que hay que defender cada decisión. A veces, lo que los padres realmente necesitan no es que alguien les diga cómo hacerlo mejor, sino que simplemente les digan: "Lo estás haciendo bien".

¿Qué hacer cuando los abuelos se meten en la crianza?

Cuando veas que los abuelos (ya sean tus padres o tus suegros) cruzan la línea y se meten en temas en los que no se les ha pedido opinión, puedes reaccionar de la siguiente manera:

Pon límites sin culpa: Puedes decir: "Gracias, pero en nuestra casa lo hacemos diferente". No es ser grosero, es establecer un marco de respeto, aunque resulte incómodo.

Puedes decir: "Gracias, pero en nuestra casa lo hacemos diferente". No es ser grosero, es establecer un marco de respeto, aunque resulte incómodo. No entres en debates eternos: No necesitas justificar cada decisión de crianza como si estuvieras en un juicio. A veces, un simple "así nos funciona, muchas gracias", será suficiente.

No necesitas justificar cada decisión de crianza como si estuvieras en un juicio. A veces, un simple "así nos funciona, muchas gracias", será suficiente. Dales una tarea: A veces los abuelos insisten porque quieren sentirse útiles. Asigna algo en lo que realmente puedan aportar sin interferir en tu autoridad como padre o madre.

A veces los abuelos insisten porque quieren sentirse útiles. Asigna algo en lo que realmente puedan aportar sin interferir en tu autoridad como padre o madre. Sé firme, pero con cariño: Una cosa es marcar límites y otra es crear distancia. Recuerda que su intención no es mala, aunque a veces se equivoquen en la forma.

Hay que valorar a los abuelos

Los abuelos son un regalo, pero no son los padres. Hay una gran diferencia entre acompañar y dirigir. Y en esa línea delgada es donde muchas familias encuentran conflicto. Esto no significa excluirlos ni desvalorizar su experiencia, sino entender que lo que funcionó hace 30 años no siempre aplica hoy. La crianza ha cambiado, y ellos también pueden aprender nuevas formas de apoyar sin invadir.

Si hoy estás lidiando con la llamada gramnesia, recuerda esto: no tienes que criar bajo la aprobación de nadie más. Tu familia, tus reglas. Con respeto, pero con claridad. Y si todo falla, respira, sonríe y repite para ti mismo: "Estoy criando en mi época, con mis valores y con mis herramientas. Y eso está bien".