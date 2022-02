Chenoa comparte una foto de su pasado y sus seguidores enloquecen

Chenoa publicaba hace apenas unas horas en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 986 mil seguidores, una fotografía que conseguía revolucionar las redes sociales y convertirse en una de las imágenes más comentadas en la mañana de este jueves.

La instantánea de la cantante que ha causado tanto revuelo, y que ha recibido comentarios como ''linda foto retro años 80'', consiste en un TBT, es decir, un 'Throwback Thursday'. Esto significa que los jueves, algunos usuarios de las redes sociales, aprovechan para publicar imágenes que les traigan algún recuerdo o les produzca nostalgia de algún momento de su pasado.

La cantante publicaba una fotografía con un look de lo más ochentero, vestida de Jennifer Beals, haciendo un homenaje a la película 'Flash Dance'.

"Mi TBT para 'Flash Dance'", escribía la cantante de 'Cuando tú vas' en el pie de foto de su ya viral publicación. Con el pelo rizado y la misma vestimenta que la protagonista de este largometraje de 1983, Chenoa arrasaba en redes sociales esta misma mañana.

En cuestión de minutos, la artista no ha tardado en acumular más de 6 mil likes y 200 comentarios. La reacción de sus seguidores ha sido inmediata y no han dudado en comentar lo espectacular que estaba: "Qué guapísima", le comentaba Marisa Jara; ''Preciosa!!!!!'', le escribía María Adánez; "Espectacular"; "Guapísima"; "Linda foto retro años 80"; "Pedazo de foto"; "Me encanta esa peli"; "Bella" o "Divina".

