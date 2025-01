¿A qué edad las mujeres y los hombres son más atractivos? Un estudio lo revela

Como dicta la RAE, una persona atractiva es aquella que por su físico despierta interés y agrado en los demás. Y, aunque este adjetivo siempre ha estado relacionado con la juventud, parece que han cambiado los tiempos…

Un estudio realizado por la compañía NordChem ha justificado que las personas no alcanzan su punto máximo de atractivo ni a los 20, ni a los 25, sino en una etapa que solemos pasar por alto (y que en cada sexo es diferente).

Con la participación de más de 16 mil personas, se ha llegado a la conclusión que las mujeres son más atractivas para los demás alrededor de los 28 años; mientras que los hombres lo son a los 32.

Una mujer posando | iStock

Y es que, una vez más, ha quedado demostrado que el atractivo no solo tiene que ver con el físico, sino también con la personalidad y la seguridad. Estos dos factores están ligados al paso de los años, ya que cuando las personas van cumpliendo años, ganan en confianza, en estabilidad emocional, en madurez y en sabiduría.

Un hombre haciendo la compra | iStock

Un estudio que ha desafiado por completo los estereotipos con los que crecemos y que apuntan a que la juventud y la belleza son los únicos factores que afectan en el atractivo. ¡Error!

¿Lo sabías? Y ahora que lo sabes… ¿estás de acuerdo? Recuerda que ser atractivo o no no depende de un número y, sobre todo, que la opinión de las personas sobre tu físico no debería tener la más mínima relevancia en tu vida.