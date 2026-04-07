TRUCOS NECESARIOS
Por qué deberías mirar el estante de abajo en el supermercado si quieres gastar menos al hacer la compra
Ir al supermercado parece algo rutinario, pero nada está colocado al azar. Detrás de cada estantería hay una estrategia pensada para que gastes más, aunque existe un pequeño truco que puede cambiarlo todo.
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Puede que no te hayas fijado nunca, pero la disposición de los productos en el supermercado responde a una estrategia muy clara: influir en tus decisiones a la hora de comprar. Lo que tienes delante de los ojos no está ahí por casualidad.
De hecho, los productos colocados a la altura de la vista y de las manos suelen ser los más vendidos... y también los más caros. ¿El motivo? Las grandes marcas pagan por ocupar esos espacios privilegiados, sabiendo que son los que captan más atención y generan compras impulsivas.
Sin embargo, hay una zona que pasa mucho más desapercibida y que puede marcar la diferencia en tu bolsillo: el estante de abajo. Ese al que casi nunca miramos.
Ahí es donde suelen encontrarse las marcas blancas y los productos básicos, con precios mucho más razonables. No tienen el mismo marketing ni la misma visibilidad, pero sí una mejor relación calidad-precio.
Además, en esa parte también es habitual encontrar formatos más grandes, lo que reduce el coste por kilo o por unidad. Un detalle que, a largo plazo, puede suponer un ahorro importante en la cesta de la compra.
El problema es que, al estar fuera de nuestra vista, tendemos a ignorarlos sin darnos cuenta. Y ahí está precisamente la clave del juego.
Cambiar ese hábito, tan simple como agacharse o mirar más abajo, puede convertirse en una de las formas más eficaces de gastar menos. Porque a veces, para ahorrar solo hay que mirar donde casi nadie mira.
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