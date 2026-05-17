¿Amas u odias tu cumpleaños? La razón psicológica que explica por qué te sientes así cada año

Hay personas que esperan su cumpleaños durante meses y otras que preferirían que pasara desapercibido. Algunas organizan fiestas, viajes y cenas; otras sienten incomodidad, nostalgia o incluso tristeza cuando se acerca esa fecha. Y aunque pueda parecer algo sin importancia, la forma en la que vivimos nuestro cumpleaños dice mucho más sobre nuestra historia emocional de lo que imaginamos.

La creadora de contenido Jeanne Dobleene reflexionaba recientemente sobre este tema en un vídeo que ha conectado con miles de personas. En él explicaba cómo su madre convertía cada cumpleaños en un acontecimiento especial: canciones al despertar, la comida favorita, fiestas con amigos, juegos y un pastel hecho en casa. Años después, entendió que aquello no era solo una celebración, sino una forma de construir recuerdos emocionales felices.

La infancia marca nuestra relación con las celebraciones

Cuando somos niños, los cumpleaños no dependen de nosotros. Son nuestros padres, y especialmente las madres, según muchos estudios sobre memoria autobiográfica quienes crean el contexto emocional alrededor de ese día. No recordamos exactamente cada detalle, pero sí cómo nos sentíamos.

La psicóloga del desarrollo Elaine Reese ha investigado durante años cómo las conversaciones familiares ayudan a construir los recuerdos infantiles. Sus estudios explican que los niños desarrollan una memoria emocional más rica cuando los adultos hablan con ellos sobre experiencias vividas, validan emociones y convierten ciertos momentos en algo significativo.

Por eso, un cumpleaños no es solo una fiesta. Puede convertirse en una sensación de amor, atención y pertenencia… o todo lo contrario.

Niña celebrando su cumpleaños | Magnific

El cumpleaños también refleja autoestima

Para muchas mujeres, cumplir años puede despertar emociones contradictorias. La presión estética, el miedo al paso del tiempo o la sensación de no haber alcanzado ciertas metas hacen que esta fecha deje de vivirse desde la ilusión.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la relación con nuestro cumpleaños también tiene mucho que ver con la autoestima emocional. Cuando una persona ha crecido sintiéndose celebrada, valorada y querida, suele asociar ese día con una experiencia positiva. En cambio, quienes crecieron en entornos más fríos, caóticos o poco afectivos pueden sentir indiferencia o rechazo hacia las celebraciones.

Y no se trata de regalos caros ni de fiestas perfectas. Lo que permanece en la memoria es la emoción que hubo detrás.

Mujer celebrando su cumpleaños | Magnific

Las madres crean recuerdos que duran toda la vida

La reflexión más poderosa del vídeo llega cuando Jeanne explica que ahora es ella quien ocupa el rol de madre. Y que entiende la importancia de crear momentos que sus hijos recordarán emocionalmente en el futuro.

Ahí está la verdadera clave: los recuerdos afectivos no aparecen por casualidad. Se construyen en pequeños gestos cotidianos. Una canción especial. Un desayuno favorito. Un abrazo largo. Un pastel imperfecto hecho en casa. Detalles aparentemente simples que terminan convirtiéndose en refugios emocionales.

Muchas veces creemos que los niños olvidarán esas cosas, pero sucede justo lo contrario. Son precisamente esos rituales los que forman su manera de entender el amor, el cuidado y la celebración.

Cumpleaños | Magnific

Celebrar también es una forma de sanar

La buena noticia es que nuestra relación con el cumpleaños no está escrita para siempre. Aunque la infancia influuye muchísimo, también podemos resignificar esta fecha en la vida adulta.

Cada vez más mujeres deciden convertir su cumpleaños en un acto de autocuidado: viajar solas, rodearse solo de personas que les hacen bien, hacerse regalos conscientes o simplemente dedicar el día a conectar consigo mismas. Porque celebrar no tiene por qué ser algo superficial. A veces, es una forma de recordarnos que merecemos ocupar espacio, recibir cariño y disfrutar.

Incluso quienes nunca disfrutaron de pequeños sus cumpleaños pueden empezar a crear nuevos recuerdos emocionales desde hoy.

La importancia de sentirse celebrada

En el fondo, todo se resume en una necesidad profundamente humana: sentirnos importantes para alguien. El cumpleaños funciona como una especie de espejo emocional que refleja cómo hemos vivido el afecto a lo largo de nuestra vida.

Quizá por eso hay personas que aman organizar celebraciones y otras que sienten ganas de desaparecer ese día. Ninguna reacción es exagerada. Todas tienen una historia detrás.

Y tal vez la reflexión más bonita sea entender que, ahora como adultas, también tenemos la oportunidad de construir nuevas memorias para nosotras mismas y para quienes queremos.

Cumpleaños | Magnific

Porque al final, no recordamos exactamente el día. Recordamos cómo nos hicieron sentir.