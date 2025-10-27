El truco del hilo, así de fácil es sacar un anillo atascado en el dedo

La hinchazón en las manos provocada por un cambio de temperatura puede llevarte a situaciones incómodas como por ejemplo no poder sacarte un anillo del dedo. Sin embargo, no es necesario ir al hospital o romper la joya por desesperación o por miedo a hacerte daño, existe una forma más simple de poder sacarlo ayudándote de un hilo resistente y un palillo. ¡Te lo contamos!

Anillo | iStock

Para sacar un anillo atascado del dedode manera fácil y sin dolor, hay que pasar un hilo fuerte por debajo de la joyita, llevando uno de los extremos hacia la palma de la mano. Si te cuesta, puedes hacerlo ayudándote de un palillo. El resto del hilo debes enrollarlo en el dedo, procurando no ejercer demasiada presión para no cortar la circulación.

Cuando hayas seguido estos pasos, coge del extremo que habías dejado debajo del anillo, y tira poco a poco. De esta manera el objeto se irá deslizando hasta la punta del dedo. Ten en cuenta que puedes repetir este proceso las veces que sean necesarias hasta que salga del todo.

Este método es muy útil ya que al cubrir el dedo con un hilo, el tamaño de la inflamación se reduce haciendo que el líquido acumulado sea expulsado. Además, el hilo servirá de lubricante, pues el anillo se irá deslizando por encima del cordón hasta salir, evitando que roce la piel inflamada y cause una irritación mayor.