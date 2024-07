Qué chequeos médicos debemos hacernos las mujeres para mejorar nuestra salud

Para mantener una buena salud, no basta únicamente con seguir hábitos saludables como consumir frutas y verduras, beber agua y hacer ejercicio regularmente; hay aspectos de nuestra salud que solo pueden ser detectados a través de exámenes médicos especializados.

Por eso, es crucial mantenerse al día con estos chequeos, ya que la detección temprana de enfermedades puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida. En el caso de las mujeres, no nos podemos olvidar de ciertos exámenes que, realizados de manera periódica, permiten detectar problemas de salud antes de que se vuelvan graves.

Qué exámenes médicos debemos realizarnos y a qué edad

Revisiones ginecológicas periódicas

Las revisiones ginecológicas son cruciales para la detección temprana de problemas de salud femenina, especialmente en términos de salud hormonal y sexual. Las citologías permiten detectar células anormales en el cuello uterino, siendo útiles para la detección del cáncer cervical, entre otras enfermedades. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) recomienda realizar estos exámenes a partir de los 25 años.

Ginecóloga | Pexels

Por otro lado, el cáncer de mama es una de las enfermedades más extendidas. Solo en 2022, el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer determinó que se diagnosticaron alrededor de 34.740 nuevos casos. Por ello, las mamografías anuales o bianuales son cruciales, especialmente tras los 40 años.

Controla tus hormonas

Las hormonas pueden alterarse por el consumo de determinadas sustancias como el tabaco y el alcohol, aunque también pueden descontrolarse ante factores estresantes. A nivel interno, hay que tener muy presente el papel de las glándulas tiroides, las responsables de la producción de las principales hormonas.

Cualquier problema en ellas tendrá importantes consecuencias en el estado de nuestro cuerpo, por eso es importante escucharlo e identificar cambios significativos repentinos, como aumentos de peso. Existen análisis de sangre específicos que permiten medir la hormona tiroidea y detectar posibles casos de hipotiroidismo o hipertiroidismo.

Buena salud sexual

¡No descuides tu salud sexual! Las visitas al ginecólogo también deben ser de utilidad para realizar exámenes de detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), pues nos pueden afectar a cualquier edad. Ten en cuenta que el uso de métodos anticonceptivos, no solo ayuda a prevenir embarazos no deseados, sino que también puede reducir el riesgo de padecerlas.

Anticonceptivo | Pexels

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y puede causar cáncer de cuello uterino. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las mujeres se realicen la prueba de VPH a partir de los 30 años, cada 5 a 10 años.

Mantén un estilo de vida saludable

Por otro lado, el control del colesterol y la presión arterial es crucial para prevenir enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en mujeres. La American Heart Association recomienda que las mujeres comiencen a medir su colesterol a partir de los 20 años, cada 4 o 6 años, según el riesgo.

Así mismo, deberíamos revisar la presión arterial regularmente desde la infancia, adaptando la frecuencia según los resultados y los factores de riesgo.

Presión arterial | Pexels

Determina el estado de tus huesos

Con el paso de los años, nuestros huesos se vuelven más frágiles. Uno de los estudios que deberías realizar al llegar a los 50 años es la densitometría ósea, con la que se evalúan los minerales en los huesos. Este examen detecta patologías como la osteoporosis.

No dudes en incluir en tu dieta alimentos ricos en calcio y vitamina D, como lácteos, vegetales de hoja verde y pescados, para fortalecerlos. También puedes realizar ejercicios regulares de fuerza y aeróbicos para mantener la movilidad, fortalecer tu corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.