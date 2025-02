¿Qué es la ceguera temporal y qué relación tiene con el TDAH?

TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y es una condición del neurodesarrollo que afecta la capacidad de concentrarse, gestionar el tiempo y controlar la impulsividad. Las personas con TDAH suelen distraerse fácilmente, olvidar cosas con frecuencia, moverse y hablar mucho, además de actuar sin pensar, interrumpir a los demás o ser impacientes a la hora de esperar el turno. Sin embargo, cabe destacar que no todas las personas con TDAH tienen todos los síntomas.

Uno de los mayores desafíos relacionados con el TDAH es la gestión del tiempo. Mireia Ferrer Bueno, emprendedora y divulgadora sobre el TDAH, explica en su cuenta de Instagram (@mireiaferrerbueno) qué significa el concepto de ceguera temporal, un fenómeno que dificulta la percepción del paso del tiempo que tiene consecuencias en la vida diaria.

Mujer mirando el reloj | Freepik

¿Qué es la ceguera temporal?

Mireia tiene TDAH y explica en primera persona el reto que supone no gestionar correctamente el tiempo y cómo esto afecta a la organización de su día a día: "La sensación de urgencia que vivimos con relación al tiempo es bastante exagerada en muchos momentos porque vamos como que el tiempo nos va pillando".

Cuenta que las personas que lo sufren no tienen una "percepción lineal del tiempo" ni pueden calcular bien cuánto tiempo van a dedicar a hacer una cosa o cuánto queda para terminar lo que están haciendo. ¿En qué se traduce esto? En no empezar las cosas porque piensan que no tienen tiempo suficiente o, por el contrario, tener que dejarlo a medias porque no les da tiempo a terminarlo.

Sobre esto, pone un ejemplo muy clarificador: querer ordenar el armario y quitarlo todo es una decisión impulsiva porque "no estoy estimando el tiempo que me va a llevar ordenar todo el armario de golpe" y, por lo tanto, la tarea se va a quedar a medias. Esto, después, se "va a hacer un mundo entero tenerlo que acabar porque ese pico de motivación que he tenido en el momento, luego no lo voy a tener y se me va a acumular esa tarea".

¿Qué son los retos motivadores?

Las personas con TDAH buscan retos estimulantes de última hora porque sienten la necesidad de experimentar un pequeño subidón de adrenalina. Mireia lo ejemplifica con un caso práctico: "Sé que tengo que salir ya porque si no voy a llegar tarde, se me enciende el reto porque veo que hay platos por lavar y digo, voy a lavarlos superrápido y llegaré a tiempo". El resultado es que por muy rápido que lave Mireia los platos, esto lleva un tiempo ya va a llegar tarde y esto puede resultar frustrante para las personas con TDAH.

Otros patrones del TDAH

Hiperfoco. "Perder literalmente la noción del tiempo", es decir, estar tan concentrado haciendo algo que "te olvidas de comer, de dormir, de ir al baño", afirma Mireia.