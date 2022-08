Qué es el apego ansioso en una relación y cómo superarlo

El apego se puede definir cómo el vínculo emocional, profundo y duradero, entre dos personas en el que una busca la cercanía y seguridad cuando está en presencia de la otra, convirtiéndose en una figura de la que, en cierto modo, siente dependencia. Además, está estrechamente relacionada con la relación entre padres e hijos durante la infancia. Existen cuatro tipos principales de apego: el apego seguro, caracterizado por la capacidad de formar relaciones seguras con facilidad; el apego evitativo, caracterizado por no haber recibido la seguridad suficiente y desarrollar una autosuficiencia compulsiva; el apego temeroso-evitante, aquel en el que se tienen comportamientos impulsivos y una mala gestión de las emociones y, por último, el apego ansioso que te explicamos a continuación con más profundidad.

Qué es el apego ansioso

Hay relaciones de pareja que necesitan estar todo el tiempo juntos y saber qué está haciendo la otra persona. Esto acaba reflejando cierta desconfianza e inseguridad. Este tipo de conducta viene motivada por la ansiedad y las inseguridades.

El apego ansioso está muy vinculado con el miedo al abandono, ya que lleva a pensar a la persona que lo sufre que cualquier acción puede conllevar el rechazo de su pareja. Estas personas suelen idealizar a su pareja y complacerlas hasta el punto de no expresar sus emociones u opiniones por miedo a perderlas. Las personas que sufren de apego ansioso tienden a ser más posesivas, celosas o tener una baja autoestima.

Cuando se da esta situación, lo importante es no seguir alimentándola, no reforzar esa inseguridad provocando que su ansiedad aumente. Para corregir este tipo de conductas es recomendable tratar la autoestima de la persona. Preocuparse por sus pensamientos, animarla a que comunique sus sentimientos para así encontrar el origen de este apego. Por desgracia, se trata de un proceso que no se soluciona de la noche a la mañana pues, al tratarse de una sensación de inseguridad, se trabaja con tiempo y empatía. Lo importante para mejorar es ser lo más comprensivo posible con quien lo sufre y enseñarle que es algo que debe cambiar para progresar en su felicidad.

