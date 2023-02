Qué sartenes son mejores para cocinar: teflón, acero, hierro o cerámica

Tener una buena sartén es imprescindible para cocinar desde hacer un huevo frito a una tortilla de patatas la sartén puede ser determinante para cocinar correctamente estos alimentos. Elegir la mejor sartén siempre dependerá de lo que realmente estés buscando y el uso que le vayas a dar. Saber cuál es la mejor sartén para cada uso es básico para comer adecuadamente. De hecho, una mala elección puede provocar que los alimentos se quemen, peguen o que adquieran un sabor desagradable.

Qué sartén es mejor para ti

1. Las de recubrimiento cerámico. Son la mejor opción si lo que buscas es una sartén antiadherente y que no contenga PTFE ni teflón, es decir, esa capa negra que recubre muchos de los utensilios. Además, distribuyen el calor de forma uniforme y no hay dificultad a la hora de limpiarlas. En ningún caso las metas en el lavavajillas porque puede estropearse. A parte de ser más caras que otras opciones, no son muy duraderas y no le podrás dar demasiados usos.

2. Las de acero. Son las preferidas tanto para un uso profesional como doméstico, ya que son duraderas y se puede cocinar en ellas cualquier tipo de alimento. La ventaja principal es que se calienta demasiado rápido y mantiene el calor durante más tiempo en comparación con las de recubrimiento cerámico. Además, puedes meterla en el horno y lavarla en el lavavajillas.

3. Las de hierro. Debes tener siempre una en casa porque se usan principalmente para hacer alimentos a la plancha, freír o saltear. Además, no son muy caras, se calientan rápidamente como las de acero y alcanzan temperaturas bastante altas. Se pueden meter en el horno y podrás cocinar con esta sartén en cualquier tipo de cocina, ya sea de gas, vitrocerámica o de inducción.

4. Las de recubrimiento de teflón. Sirven para cocinar todo tipo de alimentos como las de acero. Además, son las más antiadherentes, su uso está muy extendido y las hay de todos los precios. Para que duren más y no pierdan su función debes evitar ponerlas a fuego alto y sobre todo debes guardarlas con separadores para que no se rallen. Jamás uses utensilios de metal ni estropajos para que no se estropeen. A la hora de lavarla no lo metas en agua fría cuando aún está caliente para que no cambie su forma.

5. Las de titanio. Son resistentes, muy duraderas y de buena calidad. Permite cocinar sin necesidad de emplear aceite ni mantequilla. Eso sí, son más caras que todas las anteriores.