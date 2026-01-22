El fertilizante que llama la atención por lo fácil que es de preparar: solo necesitas cáscaras de plátano y vinagre

Si lo que buscas son alternativas respetuosas con el medioambiente para tu jardín, estás de suerte, ya que existen métodos caseros muy efectivos. Se trata de aprovechar las cáscaras de plátano, para elaborar un fertilizante natural que si lo combinas con vinagre verás resultados en poco tiempo, además de poder ahorrar en costes innecesarios pudiendo optar por estos ingredientes naturales que, en la mayoría de ocasiones son residuos orgánicos.

Cáscara de plátano | Hyliacom

En este proceso, lejos de ser un desecho, la cáscara de plátano va a ser la protagonista, principalmente porque contiene potasio, fósforo, calcio, magnesio y azufre que son minerales esenciales para un buen crecimiento y floración de la planta. Su descomposición favorece al suelo porque libera nutrientes esenciales y alimenta a los microrganismos del suelo, que cuanta más actividad microbiana, mejor, así se volverá más fértil. Incluso, sus compuestos, harán que desaparezcan plagas, sobre todo de babosas o áfidos.

La preparación del fertilizante, llama la atención precisamente por lo fácil que es. Consiste en pelar varios plátanos y colocar las cáscaras en un recipiente para luego cubrirlas con vinagre, ya sea blanco o de manzana, y dejarlas reposar durante dos días. En ese transcurso del tiempo, los nutrientes pasan al líquido, pero, como el vinagre es ácido, hay que mezclarlo con agua, ambos con la misma cantidad, para que las plantas no se quemen ni sufran daños.

Plantas en el interior de casa | iStock

Cuidar del entorno y reutilizar restos, se convierte cada vez más en una rutina del día a día, gracias a trucos tan sencillos como este, que no quita ni tiempo ni dinero, a parte de ser dos ingredientes que casi siempre tienes a mano en la cocina.