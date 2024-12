Una pediatra sobre dejar el pañal: "El niño da señales de que madurativamente está preparado"

El control de esfínteres supone un paso muy importante en el desarrollo de los niños. No hay una edad establecida para que los niños dejen el pañal y aunque la mayoría consiguen el control de esfínteres entre los 2 y los 3 años, el ritmo de maduración de cada niño puede ser diferente.

En este artículo quiero resumir cuáles son los signos que nos indican que un niño está preparado para este gran paso y unos cuantos consejos para acompañarlos en el proceso.

¿Cuándo un niño está preparado para dejar el pañal?

Debemos saber que el control de esfínteres es un hito del desarrollo que combina el aprendizaje y maduración, y ambas cosas son necesarias para que se alcance con éxito.

Algunos estudios dicen que sólo el 50% de los niños consiguen dejar el pañal a los 30 meses (2 años y medio), un 75% lo consiguen a los 36 meses (3 años) y un 95% a los 3 años y medio.

Bebé con pañal | iStock

Señales que indican que el niño está preparado para dejar el pañal

Aunque el momento de dejar el pañal viene decidido principalmente por lo padres o por el ambiente (guarderias o escuelas), el niño da señales de que madurativamente está preparado para iniciar este proceso:

Corre y camina con equilibrio y coordinación, salta con los dos pies y sube y baja escaleras.

Está incomodo cuando el pañal está sucio y lo avisa.

Es consciente de cuando está haciendo pipí y caca y lo verbaliza.

Pasa más tiempo con el pañal seco (2-3 horas), haciendo micciones más abundantes pero menos frecuentes.

Es capaz de aguantar sentado en el orinal o el vater durante 2-3 minutos.

Es capaz de subirse y bajarse los pantalones solito.

Distingue las partes de su cuerpo.

No le gusta estar tumbado para cambiar el pañal.

Siente curiosidad por ver lo que haces en el váter.

Un niño andando descalzo | iStock

¿Cómo dejar el pañal?

El proceso de dejar el pañal debe ser acompañado por los padres, pero "decidido" por el niño. Antes de que llegue el momento, el niño debe ser capaz de reconocer las partes del cuerpo y los padres debemos hacedle partícipe de cada cambio de pañal.

Cuando se vaya acercando la fecha en la que se va a intentar la retirada del pañal habrá que elegir un orinal. Lo más indicado es que sea el niño el que lo elija de su color favorito o por su forma llamativa, se puede decorar con pegatinas o elegirlo con sonidos o música. Puede probar a sentarse con ropa para que vaya cogiendo confianza y debe colocarse en un sitio visible para el niño.

Niño en un orinal | iStock

Se debe anticipar el cambio que va a suponer dejar el pañal mediante cuentos con dibujos que le expliquen en qué consiste el proceso de forma divertida o mediante el juego simbólico (con muñecos o peluches).

Dejad que os acompañe al baño y explicarle qué es el pipí y la caca y para qué sirve el váter con el objetivo de que lo perciba como algo natural. La imitación es muy importante para el aprendizaje.

Evitad empezar la retirada en momentos complicados: cambio de domicilio, adaptación a la escuela infantil, nacimiento de hermanito… esto podría hacer que el proceso fracase en época de muchos cambios.

Cambiar el pañal por uno tipo braguita para que sea más fácil de quitar y poner de forma autónoma.

Imagen de unos pañales | Agencias

Cuando llegue el día, intentar que sea fin de semana para tener más tiempo libre sin prisas y durante el día dejar al niño sin pañal para que se de cuenta si tiene un escape. Animar al niño para que se siente durante 5 minutos en el orinal o váter a menudo (inicialmente cada 1-2 horas) sin distracciones, y si consigue hacer pipí o caca en el orinal es importante celebrarlo con palabras de ánimo y motivación.

Acompañarlo mientras esté sentado en el orinal puede suponer una motivación para él, que no se vea solo.

Durante los primeros días del proceso debemos recordarle a nuestro peque la necesidad de ir al baño muy a menudo puesto que se les olvida que ya no llevan pañal y los escapes son frecuentes.

¿Cómo actuar si hay muchos escapes tras la retirada del pañal?

Los escapes son normales durante los primeros días o semanas y forman parte del proceso de aprendizaje. El niño debe mojarse muchas veces para aprender cuáles son las consecuencias de no llegar a tiempo al baño y sentir la incomodidad de hacérselo encima.

Niño en el orinal | Freepik

En el caso de que tenga un escape se debe explicar lo que ha pasado sin reñir ni emitir juicios y hacer que el niño colabore en la higiene y el cambio de ropa.

Si tras dos o tres días no se ha conseguido ningún avance, puede que nos hayamos precipitado en la decisión y el niño aún no esté preparado para dejar el pañal por lo que no debemos preocuparnos si hay que volver a utilizarlo e intentarlo más adelante.

Por la noche la retirada del pañal es otro cantar ya que el control de esfínteres durante el sueño puede retrasarse más tiempo siendo normal hasta los 5-6 años. Podemos plantearlo cuando ya hayamos retirado el pañal durante el día y pasen 15 días seguidos con el pañal seco al levantarse.