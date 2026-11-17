Tras meses cuidando cada detalle, Alba Díaz ya puede presumir de hogar. La influencer ha compartido con sus seguidores el esperado house tour de su piso, una vivienda que ha transformado por completo sin ayuda de profesionales, "poniendo un poquito de mí en cada rincón", y que refleja a la perfección su estilo.

"Ha sido una etapa de muchísima ilusión, aprendizaje y, sobre todo, de disfrutar del proceso", escribe la joven en el texto que acompaña al vídeo. Consciente de la complicada situación inmobiliaria actual, la hija de Vicky Martín Berrocal también ha querido dejar clara la suerte que siente por haber podido dar este paso: "Soy muy consciente de lo afortunada que soy de poder tener un hogar así con 26 años. Sé que es una oportunidad que muchísimas personas no tienen, especialmente con lo difícil que está acceder a una vivienda hoy en día".

Por ello, confiesa que siente "muchísimo agradecimiento" junto al orgullo por todo lo que ha ido construyendo: "Nunca quiero dar por hecho algo que sé que es un privilegio, y ojalá algún día tener un hogar en el que sentirse bien y construir una vida no sea algo tan difícil o algo imposible de conseguir".

Así es su casa

Nada más empezar el vídeo, Alba muestra una de las curiosidades más llamativas de su piso: ha colocado una cortina tapando la entrada. De este modo, no da la sensación de que el salón esté tan cerca de la puerta y, además, como ha añadido luces indirectas en la parte superior, crea un efecto muy acogedor.

La cocina, separada también por una cortina, es pequeña, pero está diseñada con mucha inteligencia para aprovechar el almacenaje en cada rincón. En el interior de los armarios cuenta con estantes extraíbles que facilitan el acceso y aportan mayor comodidad.

En el salón, de un ligero aire industrial, destaca un enorme sofá marrón frente a una mesa metálica, coronado por un gran cuadro en tonos rojos y una amplia alfombra blanca bajo ambos. La televisión está colgada en una pared revestida de un material efecto madera y retroiluminada con luces indirectas que aportan confort a la estancia. Justo debajo se extiende un mueble bajo a lo largo para potenciar la sensación de amplitud; esta pieza conecta la zona de la tele con una estantería repleta de vinilos, frente a la cual se ubica el comedor, compuesto por una mesa en tono madera con acabado lacado brillante y taburetes de color mostaza.

A través de una puerta corredera, Alba accede a su dormitorio, una estancia que ha prometido enseñar en una segunda parte de este house tour. ¡Estamos deseando verlo!