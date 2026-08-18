RESILIENCIA
Never Give Up Day: por qué el 18 de agosto es el día más motivador del año
Te contamos la historia tras el Never Give Up Day del 18 de agosto y por qué esta fecha se ha convertido en una cita clave de resiliencia en todo el mundo.
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“Cae siete veces, levántate ocho”. Este famoso proverbio tradicional japonés cobra especial relevancia cada 18 de agosto con la celebración del Never Give Up Day o, en español, el Día de Nunca Rendirse.
Desde 2019, esta fecha impulsa un movimiento global de perseverancia que anima a compartir historias de superación y resiliencia que nos recuerdan que de todo se sale y que “quien cae y vuelve a levantarse es mucho más fuerte que quien nunca cayó”.
Esta última frase la firmó el propio impulsor de la iniciativa, Alain Horowitz, tras ver cómo quebraba la empresa que había construido desde cero, dejándolo en un momento vital muy complicado, sin rumbo y sin identidad.
No obstante, hubo algo en su interior que le animó a no tirar la toalla y le llevó a buscar historias de superación que le inspirasen a seguir adelante. Aquellos hallazgos le permitieron salir del bache y decidió crear una página en redes sociales para compartir mensajes de ánimo. Varias de sus publicaciones se volvieron virales y así nació el Never Give Up Day, una jornada que a día de hoy ya ha sido reconocida oficialmente en decenas de ciudades del mundo, especialmente en Estados Unidos y Canadá.
"No creé este día porque hubiera ganado. Lo creé porque me negué a rendirme cuando lo había perdido todo. Ahí es donde nace la verdadera fortaleza. Este movimiento no nació a pesar de mi caída, sino gracias a ella", explicaba el propio Alain.
Cómo celebrarlo
El propósito de esta fecha no es solo recordar las batallas superadas; también permite servir de impulso para quienes atraviesan un momento difícil. Hay muchas formas de sumarse a este movimiento:
- Comparte tu historia: Publica en tus redes sociales ese obstáculo que lograste superar o rinde homenaje a alguien que sea un ejemplo de lucha para ti usando el hashtag #NeverGiveUpDay.
- Tiende una mano: Ponte en contacto con un amigo, familiar o compañero que esté pasando por una racha complicada y recuérdale que no está solo.
- Retoma un reto pendiente: Utiliza el simbolismo de este día para dar el primer paso hacia ese objetivo que abandonaste por miedo al fracaso o por falta de motivación.
- Súmate a una lectura inspiradora: Empieza un libro que te ayude a cambiar de perspectiva o a recargar fuerzas. Novelas como La biblioteca de la medianoche (Matt Haig), Las mujeres que compran flores (Vanessa Montfort) o el clásico El viejo y el mar (Ernest Hemingway) son opciones perfectas para reflexionar sobre las segundas oportunidades y la perseverancia.
- Cultiva la gratitud: Dedica unos minutos a reflexionar sobre tus propias caídas y reconoce el valor y la fortaleza que demostraste al volver a ponerte en pie.
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