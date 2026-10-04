El corte pixie arrasa entre las famosas: por qué el pelo corto es la apuesta más femenina de la temporada

Llevar el pelo largo tiene su mérito, ya que una melena XXL requiere un cuidado y una dedicación constantes. Sin embargo, lo que realmente exige personalidad es dar un tijeretazo y apostar por un corte pixie.

Aunque el pelo muy corto se ha asociado tradicionalmente a un aire más masculino, lo cierto es que cada vez más celebrities optan por este estilo para demostrarnos que puede ser infinitamente femenino, elegante y sofisticado.

Zendaya

En este 2026, Zendaya sorprendió al sanear su melena con un impecable corte pixie que ha sabido lucir tanto rizado como liso, resultando abrumadoramente favorecedor en ambos casos. Este look alarga visualmente la línea de su cuello, estiliza su figura y le permite lucir escotes pronunciados con un equilibrio perfecto entre audacia y elegancia.

Zendaya | Gtres

Gracie Abrams

La cantante siempre ha sido fiel a las melenas cortas, pero cuando decidió cortar unos centímetros extra, logró rejuvenecer aún más su imagen, apostando por un aire fresco y natural. Al poseer unas facciones delicadas, este tipo de corte enmarca su rostro a la perfección, aportándole además un toque rebelde y cañero.

Gracie Abrams | Gtres

Megan Montaner

Hace un año, la actriz Megan Montaner se puso en manos de Alberto Cerdán, su peluquero de confianza, para arriesgar con un pixie con flequillo. El cambio de look le gustó tanto y se sintió tan identificada con el resultado que, a día de hoy, continúa defendiendo este corte.

Megan Montaner | Gtres

Teyana Taylor

Teyana Taylor conquistó las principales alfombras rojas de la industria cinematográfica gracias a su papel en Una batalla tras otra. En cada una de sus apariciones deslumbró con estilismos sensuales que, combinados con su corte pixie, le otorgaron un aire arrebatador de auténtica femme fatale.

Teyana Taylor | Gtres

Soraya Arnelas

Por último, Soraya Arnelas hace del pixie rubio platino una de sus señas de identidad más delicadas y versátiles. Lo ha llevado más y menos corto, con o sin flequillo, peinado con volumen o con efecto mojado; pero, sea cual sea la versión elegida, siempre le aporta un toque chic e inconfundible.

Soraya Arnelas | Gtres

Motivos por los que apostar por un corte pixie en invierno

Aunque tendemos a asociar el pelo corto a los meses más calurosos del año, el otoño-invierno es en realidad la época perfecta para atreverse con el tijeretazo. Al despejar por completo la zona del cuello y los hombros, el pixie combina de maravilla con el armario invernal: cede todo el protagonismo a los jerséis de cuello alto, estiliza la solapa de los abrigos estructurados y enmarca la cara al lucir bufandas, escotes en pico o camisas con cuello babero, una de las grandes tendencias de la temporada.

Una opción práctica y sofisticada para renovar la imagen sin renunciar al estilo.