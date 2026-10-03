¿Tu crema de siempre ahora te pica? Por qué tu piel se ha vuelto sensible de golpe y cómo salvarla

El fenómeno no es nuevo, pero la obsesión por acumular pasos en la rutina de skincare lo ha llevado a un nuevo nivel. Empiezas la semana buscando esa luz impecable en la piel y terminas el domingo con la nariz pelada, la cara tirante y unos extraños granitos de irritación. Cuando esto ocurre, pensamos que nuestra piel necesita más exfoliación para hacer una especie de "reset", pero así lo único que conseguimos es destrozar la barrera cutánea.

El origen del problema no suele ser un cosmético defectuoso, sino la saturación. Como apunta Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, tendemos a culpabilizar a un único producto cuando el verdadero fallo está en la mezcla diaria: "Vitamina C por la mañana, un limpiador con ácidos, retinol por la noche… La suma de todo puede ser excesiva. Incluso si la piel ya toleraba esos activos, si sus necesidades cambian, la rutina puede empezar a alterarnos sobremanera".

A esto se le suma que el rostro no evalúa los frascos de forma individual. "Cada fórmula puede ser excelente por separado, pero la piel no entiende de productos aislados, sino de la carga global que recibe a lo largo de la semana", matiza Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Piel irritada | Magnific

Cuando tu hidratante habitual empieza a escocer

Hay un síntoma definitivo que indica que la barrera protectora ha dicho "basta": los productos neutros y reconfortantes de tu tocador empiezan a quemar. "Si la crema hidratante de siempre, que nunca te daba problemas, de repente pica, escoce o te deja la cara roja, la barrera está claramente alterada", advierte la experta Mireia Fernández.

Existen otras señales cotidianas que confirman el desastre. Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, aconseja estar atentas "si el protector solar arde al aplicarlo, el agua caliente molesta más de la cuenta o el maquillaje se cuartea en zonas donde antes no lo hacía".

Cuando la barrera lipídica se agrieta, el agua se evapora con facilidad y el rostro queda desprotegido. Como aclara Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, "la piel reacciona a factores tan básicos como el sudor, el frío o cosméticos que antes asimilaba perfectamente". Y un aviso importante: si notas la cara tirante pero con un brillo casi plastificado, no es luminosidad; es una piel sobreexfoliada en busca de auxilio.

Usar cosméticos | Magnific

Retinización

Con los derivados de la vitamina A, las prisas son las peores enemigas. "La piel necesita un periodo de adaptación llamado retinización para encajar la aceleración de la renovación celular. Es aceptable notar cierta sequedad o una descamación sutil, pero nunca dolor, inflamación o quemazón prolongada", subraya Raquel González (Byoode).

Para introducirlo con cabeza, la clave es la gradualidad. "Retinizar no es aplicarte retinol a diario desde la primera noche", remarca Mireia Fernández. Desde Dermalogica, Irene Serrano propone un calendario muy claro: "Empezar con tres noches por semana durante la primera quincena; pasar a noches alternas durante los quince días siguientes y, solo tras un mes de tolerancia, usarlo a diario".

¿Y si de pronto tu retinol de siempre te irrita? "Reduce la frecuencia durante una temporada; la piel también sufre estrés y requiere pausas", añade Serrano. Forzar la máquina solo lleva al abandono prematuro del activo, coincide Estefanía Nieto. Respecto a la cantidad, Fernández es tajante: "Basta con una dosis del tamaño de un guisante para todo el rostro. Solo se añade más si vas a bajar al cuello y escote".

Mujer bronceada aplicándose retinol | iStock

Ácidos ocultos y la trampa de la vitamina C

En muchas ocasiones, la sobreexfoliación llega por despiste. "No hace falta usar tres sérums exfoliantes distintos. Los ácidos pueden estar presentes en el limpiador diario, el tónico, una mascarilla o un tratamiento para las manchas", advierte Estefanía Nieto (Medik8). La mezcla fortuita se traduce en picor, textura irregular y brotes reactivos, ya que, lejos de alisar, "el exceso de exfoliación genera una inflamación que afea el relieve de la cara", aclara Mireia Fernández.

En cuanto a la vitamina C pura (ácido ascórbico), un leve hormigueo inicial es normal, pero si el enrojecimiento persiste, "el problema rara vez es de la vitamina C en sí: suele ocurrir porque se aplica sobre un tejido que ya venía sensibilizado por el uso de retinol o exfoliantes", detalla Raquel González.

Una dieta blanda para la piel

Cuando la cara está en llamas, añadir más parches o mascarillas milagro solo empeora el cuadro. "Lo prioritario es suspender durante unos días cualquier activo transformador: retinoides, exfoliantes químicos o físicos, vitamina C ácida y limpiadores potentes", aconseja Mireia Fernández (Perricone MD).

Es el momento de aplicar la regla del menos es más. "No se debe intentar eliminar los pellejitos volviendo a exfoliar; es como rascar sobre una herida", reflexiona Raquel González (Byoode). Durante unos días, la mejor estrategia es limitar la rutina a un limpiador muy suave y una crema barrera reparadora hasta que el rostro vuelva a su estado natural.