Adriana Abenia carga contra Tania Llasera tras su nuevo desencuentro y denuncia amenazas: "Se portó muy mal"

Adriana Abenia y Tania Llasera han vuelto a protagonizar una nueva polémica después de su conocido enfrentamiento de hace años.

La presentadora ha confirmado a Europa Press que ambas llegaron a hacer las paces, aunque la relación vuelve a estar marcada por la tensión.

El último desencuentro viene dado por unas palabras de Llasera acerca del caso de Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de matar a sus tres hijos. Llasera llegó a decir que sentía empatía por la presunta asesina y reflexionó sobre la salud mental de las madres.

Abenia respondió a esas declaraciones en sus redes sociales diciendo que sentía vergüenza por su discurso y que "deberían cerrarle la cuenta por decir gilipolleces de manera periódica".

Tras ello, Europa Press ha preguntado a Adriana, que ha asegurado que "cada uno tiene que responsabilizarse un poco de lo que dice y en este sentido cada uno que se quede con lo que ha dicho". Además, ha denunciado que "enseguida" mandara a su representante "cual perro de presa a amenazarme en privado".

Adriana Abenia | Europa Press

"Me hace gracia porque todas estas que van de mosquitas muertas luego al final son las peores, estas coach positivas dan mucho miedo", ha criticado duramente Adriana.

"Es que de alguna manera blanquear el asesinato de unos niños, de tus hijos, es fuerte", ha dicho, añadiendo que "no tenía otra salida" a pesar de pedir perdón y que con ella no se ha disculpado.

Tania Llasera | Gtres

"Como compañera se portó muy mal, tergiversando mis palabras, allí se quedó todo, yo lo olvidé, pero bueno, que hay cosas que tampoco se pueden perdonar", ha señalado sobre su primer desencuentro.

El origen de su conflicto se remonta a una polémica pública en la que ambas protagonizaron un cruce de declaraciones a raíz de sus diferentes opiniones sobre la diversidad corporal y la obesidad.