Mitos del amor romántico que debemos abandonar para no terminar decepcionados

Antes o después, todos en algún momento de la relación hemos aprendido la realidad que esconde el amor: en la vida real no tiene nada que ver con la versión romántica que se describe una y otra vez en las series de televisión, las películas o los libros de texto. Si bien los sentimientos y la felicidad por compartir nuestro día a día con la persona adecuada permanecen intactos durante mucho tiempo (y en algunos casos para siempre), llegados a cierto punto descubrimos que nada es como lo pinta la ficción.

El cine romántico explora los elementos clave de las ideas que tenemos sobre el amor, construyendo historias a partir de situaciones como el amor a primera vista, el amor no correspondido o el amor pasional. Muchas de las películas acaban con un final feliz, invitando a que nos imaginemos que los dos continúan viviendo cada momento del resto de sus vidas enamorándose todavía más, como un torbellino de emociones que no tiene fin.

Todo esto en conjunto, son una serie de conceptos que no pueden traer nada bueno cuando intentamos aplicar estas mismas reglas a las relaciones de la vida real. ¿El motivo? Terminamos idealizando el romanticismo; una gran trampa que nos puede llevar a no saber cómo cuidar realmente de nuestro compañero o compañera de viaje.

A pesar de que es muy fácil caer rendido a los pies de alguien, el verdadero desafío es aprender a cómo amar. Existe una larga lista de aspectos que se deben trabajar cuando estamos en una relación amorosa, como por ejemplo la capacidad de solucionar problemas, y los mitos románticos solo hacen que invadir nuestros pensamientos con ideas engañosas.

Son muchos los mitos que rondan nuestros pensamientos, y dado que influyen de manera inconsciente sobre nosotros, va siendo hora de desmontar estas creencias con una lista que nos hará mucho más conscientes sobre la realidad del amor.

Cuáles son los mitos románticos más extendidos

- El amor a primera vista. Parece una perogrullada, pero lo cierto es que todos alguna vez hemos imaginado cruzar la mirada con un completo desconocido y encontrar en él o ella a la persona con la que estamos predestinadas a estar. Sin embargo, se trata de un mito extendido que nada tiene que ver con el amor, sino más bien con la conexión o atracción física hacia otro individuo.

- El amor lo arregla todo. Falso. Las relaciones no son perfectas, pero tampoco debemos dejar que nos pisoteen. El amor no ha sido y nunca será suficiente como para superar cualquier dificultad por la que atraviese una pareja. Al igual que está mal pasar por alto las cosas que nos molestan para no entrar en conflictos, algunos pilares básicos como la confianza y la comunicación no vienen de fábrica, son aspectos que se van construyendo a medida que conocemos a esa persona.

- La media naranja. Otro mito que deberíamos empezar a quitarnos de la cabeza. Si bien en líneas generales usamos este concepto para describir a una persona con la que esperamos pasar mucho tiempo, usar el término es como reconocer que el 50% de lo que te hace ser quien eres es el resultado directo de alguien que no eres tú mismo, pero también es un concepto con el que idealizamos exageradamente lo que buscamos en esa otra mitad: una persona que encaje punto por punto con nuestras ambiciones (una búsqueda que puede terminar siendo de lo más desesperanzadora).

- “Somos una única persona, siempre juntos”. Si bien es cierto que no hay nada como compartir gustos y aficiones con nuestra pareja, es importante continuar teniendo intereses propios e independencia emocional. En cualquier relación saludable, se mantienen amistades, pasatiempos y objetivos propios. Pasar todo el tiempo con una única persona es poco saludable y puede hacer que nos sintamos atascados.

- Los celos son una señal de amor. No. Dicho de esta manera parece algo romántico, pero en realidad los celos son una señal de inseguridad o baja autoestima, y sentirse seguro en una relación es muy importante.

- El amor no requiere esfuerzos. En las películas románticas parece que el amor no requiere nada de esfuerzo, que todo se desarrolla de manera natural. Sin embargo, es otro de los mitos del amor romántico que debemos dejar de creer, ya que la relación se construye sobre dos personas diferentes con necesidades distintas, y no todos los días serán ideales.

