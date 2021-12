Medias de compresión: ¿debo usarlas para volar?

Las varices o la hinchazón de las piernas son síntomas de una patología llamada insuficiencia venosa crónica (IVC), que se da cuando las venas son incapaces de retornar de forma correcta la sangre al corazón y esta se acumula en las piernas.

La IVC afecta alrededor de un 30% de la población adulta de España, según el Capítulo Español de Flebología y Linfología, y, aunque la mayoría de las veces no supone un problema grave de salud, sí que puede llegar a ser muy molesto y puede mermar la calidad de vida de las personas que lo sufren -mayoritariamente mujeres de más de 35 años-.

Para prevenir y controlar este problema, se recomienda el uso de medias de compresión, que, tal como su nombre indica, ejercen presión sobre las piernas para facilitar que la sangre ascienda correctamente hacia el corazón. Sobre todo en personas que pasen muchas horas sentadas o de pie en su trabajo.

Su uso está muy extendido y ya hay muchas personas que las llevan habitualmente en diversas situaciones. Los vuelos largos son uno de los motivos más frecuentes por los cuales las mujeres, y algunos hombres, se acercan a las farmacias a preguntar por este producto, ya que existen muchas preguntas al respecto. En este artículo intentaremos responderlas.

¿Debo usar medias de compresión para volar?

Si tienes varices, arañas vasculares o sueles sentirte las piernas pesadas o hinchadas cuando pasas mucho tiempo sentada, definitivamente, sí, debes usar medias de compresión para que el vuelo te sea más cómodo. También si "has tenido problemas previos de insuficiencia cardíaca o de trombosis", explica Cristina Terrés, farmacéutica con nociones de parafarmacia.

Si no sufres ninguna de estas dolencias, pero vas a hacer un viaje muy largo, puedes usarlas igualmente, ya que te ayudarán a sobrellevar el famoso síndrome de la clase turista, que se manifiesta, con hinchazón, dolor u hormigueo en las extremidades inferiores, en los casos leves.

Muchos aviones tienen poco espacio para las piernas en clase turista. | iStock

¿Tienen alguna contraindicación?

Si sufres enfermedades arteriales, como hipertensión, debes consultar a tu médico antes de llevar este tipo de medias. La persona especialista te dirá el tipo de compresión que puedes usar. "En España las de compresión fuerte son prescritas por un médico", recuerda la farmacéutica.

Estas medias no están indicadas para personas con injertos de piel, problemas de dermatitis o demencia "ya que no sabrían ponérselas bien", afirma Terrés.

Además, la experta recomienda que no se utilicen por primera vez en un vuelo, "mejor probarlas antes porque hay gente que no las tolera". "A veces oprimen demasiado y no te hacen sentir cómoda, hasta pueden hacerte daño si te oprimen demasiado. Lo ideal es probarlas en tu día a día", añade.

¿En qué vuelos se recomienda llevarlas?

Si el vuelo que vas a coger va a durar más de 3 horas, contando desde el momento en el que te sientas en el avión hasta el que te levantas, es recomendable que uses medias de compresión. También "si vuelas frecuentemente", nos explica la farmacéutica. Otros trucos recomendados son descalzarte y pasearte por el avión de vez en cuando, para favorecer la circulación.

Estas recomendaciones también te ayudarán si el viaje es en tren o en barco. Si es en coche, es recomendable que realices paradas para estirar las piernas.

¿Qué tipo de medias de compresión existen?

A pesar de estar hablando de medias, también existen calcetines, pantis y medias cortas de compresión. La elección del formato la debes hacer pensando en la zona de las piernas en las que sueles tener síntomas o signos visibles de IVC. Si las dolencias son por debajo de la rodilla, debe comprarte calcetines o medias cortas; si son por encima de la rodilla y hasta mitad del muslo, medias largas; y si son en todas las piernas, pantis.

¿Cómo debo ponérmelas?

El mejor momento para ponerte las medias de compresión es por la mañana, antes de levantarte de la cama, ese es el momento en el que estarán menos inflamadas. En cuanto al proceso de ponerlas, es el mismo que unas medias o pantis normales, solo debes asegurarte de que quedan bien lisas y sin arrugas.

Si son medias cortas o calcetines, debes colocarlos dos dedos por debajo del pliegue de la rodilla.

¿En qué otras situaciones puedo usar las medias de compresión?

Los calcetines de compresión también se recomiendan para deportistas, ya que les ayuda a mejorar la circulación sanguínea y, por ende, incrementa la oxigenación de los músculos. De este modo aumentan la resistencia y el rendimiento. Además, al terminar la práctica, se sienten menos fatigados y se recuperan más rápido. También son útiles para el pie diabético.

¿Dónde comprarlas?

Si padeces IVC lo mejor que puedes hacer es acudir a una farmacia y dejarte recomendar por un especialista. Pero si no sufres ninguna patología y quieres probar las medias de compresión, en Amazon las puedes encontrar de todos los colores, diseños y formatos. Te dejamos el enlace aquí.

