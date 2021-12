Puedes usar medias finas en invierno y no pasar frío si sabes el truco

Los vestidos y las faldas son para muchas dos prendas muy cómodas, sobre todo en primavera y en verano. Pero cuando el frío es intenso, a menudo dejamos de usarlas y les damos más vida al pantalón, que nos abriga y nos protege de las bajas temperaturas.

Una buena manera de combinar faldas y vestidos en invierno es usar leotardos o, incluso, leggins. La moda actual ofrece multitud de estampados, tejidos y bordados para combinar con casi cualquier look. Pero, cuando queremos usar medias transparentes o semi translúcidas, estamos condenadas a pasar frío, puesto que se trata de un tejido tan fino que no protege, simplemente tapa y da color a la pierna.

Usa medias polares debajo

Para ponerle remedio a este asunto una solución muy resultona y eficaz es usar medias polares de color de nuestra carne, debajo de las medias finas. De este modo, aparentemente estaremos luciendo pierna, aunque debajo tengamos otra capa, de tejido polar, que esté haciendo de barrera contra el frío.

Precisamente @mamadecosi, una enfermera de profesión que se ha convertido en una influencer de muchos temas en Instagram, publicó hace poco este sencillo truco en su perfil. Tal y como se aprecia en su vídeo, visualmente el resultado es perfecto. A la hora de elegir las medias polares será importante acertar el tono para que se parezca a nuestro color de piel. Las venden de color negro y colores beige en distintas tonalidades en múltiples superficies, solo hay que encontrar la más adecuada para cada caso.

Este truco es muy útil para las que tienen predilección por las medias semi transparentes con detalles de fantasía o geométricos. Es una forma muy práctica de dar uso a las medias casi durante todo el año.

Otras opciones de medias abrigadas

A algunas mujeres puede no resultarles cómodo llevar una doble media. Si eres de las que te aprietan en la cintura puede que este truco no sea óptimo para ti. No obstante, hay otras opciones para poder llevar medias casi transparentes en pleno invierno sin pasar frío.

Una de las opciones es elegir directamente unas medias translúcidas o semi transparentes que sean polares. En Amazon hay diversos tipos de media de este tipo.

En este caso, hay menos variedad en los estampados y en los tonos a elegir. La mayoría de las opciones son medias completamente lisas y de efecto translúcido, sin llegar a serlo. El forro polar interior en estos casos es realmente abrigado y visualmente con nuestros vestidos o faldas el look puede asemejarse al de los leggins.

Por último, existe otra posibilidad si lo que queremos es usar medias finas en invierno (o parecer que las llevamos). No es tan efectiva como las otras dos opciones, pero nos puede ayudar a combatir, al menos un poco, el frío. Se trata de usar nuestras medias habituales y utilizar a modo de forro, una falda debajo del vestido o falda, pero de tejido polar. En este caso, podremos atenuar la sensación de frío, aunque no en las piernas.

Lo ideal es coser a nuestra medida este forro con el tejido polar que elijamos. Si no eres mañosa con la máquina, no es problema, una modista puede coser este tipo de forro por muy poco precio. Un apunte: asegúrate de que esta falda polar se ajuste bien a tus piernas para que no le dé volumen extra a tu falda o vestido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

¡No las tires! Cómo darle una segunda vida a tus medias rotas.