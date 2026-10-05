Marta Riumbau construye junto a su novio una cama de cuento para su hija Julieta: cómo la ha hecho

Marta Riumbau es una de las influencers de lifestyle más seguidas y populares del momento. Con casi un millón de seguidores, la creadora de contenido ha centrado sus vídeos en su gran pasión: la decoración de interiores.

Y es que, la catalana, se ha cambiado de vivienda, dejando atrás su mansión minimalista para embarcarse en la aventura de redecorar una casa con un estilo más rústico. Ya son muchos los cambios que ha realizado: desde una nueva imagen a la piscina hasta una lavandería aprovechando muebles de otras estancias.

Pero, en este artículo, os explicamos cómo ha creado, junto a su novio Álex, una cama nicho para su hija Julieta, que cumple dos años el próximo 4 de noviembre. Una pequeña construcción que la creadora de contenido describe como "digna de un cuento de hadas".

Marta Riumbau | Gtres

La carroza

El proyecto de la cama nicho la llevó a cabo Marta Riumbau junto a su novio Álex, que presentó públicamente en sus redes sociales a principios de mayo. "Lo hicimos porque nadie nos dijo que no podíamos", arranca la influencer, "en realidad sí que nos los dijeron", contesta con humor su novio, a lo que Riumbau añade: "Bueno, pero tampoco hicimos mucho caso, así que aquí estamos, explicando cómo lo hicimos".

El primer paso fue forrar las paredes de la habitación: "Primero el papel pintado, que nos llevó un día y un calambrazo", explica Marta. "Seguimos con las mediciones y en colocar canales, nada, facilísimo", comenta con ironía. "Porque las veces que lo repetimos no lo cuentas, ¿no?", entona con gracia Álex.

Después de un "Shh", la influencer agrega: "Como os iba diciendo, colocamos las placas de pladur, que los cortes eran perfectos y encajaban a la perfección, a la primera", a lo que él comenta "o a la quinta". Riumbau, por su parte, se defiende: "¿Y lo bien que nos lo pasamos?".

Y, finalmente, llega su parte favorita, la decoración: "Y ahora solo faltaba la parte más divertida, que era colocar las molduras, enmasillar, pintar, decorar y darle forma de carroza de calabaza", cuenta.

El resultado es propio de un absoluto cuento de hadas, justamente el objetivo que la creadora de contenido buscaba. Y es que no hay dudas de que ella y su novio son auténticos manitas, seguramente una de las pasiones que más les unió a los inicios de su relación.

"La cara de Julieta al verlo fue lo más bonito del mundo", expresó Marta, "ahora solo queda que lo disfrute", añade Álex.

Su amor

Marta Riumbau atraviesa un momento muy especial. Después de varios años centrada en su nueva vida y en la maternidad de su hija Julieta, la influencer ha vuelto a enamorarse de Álex, una relación que hizo pública en mayo. Aunque durante los primeros meses prefirió mantener su identidad en un segundo plano, finalmente decidió presentarlo a sus seguidores y mostrar la buena sintonía que hay entre ambos.

Lo curioso de esta historia de amor es que llegó cuando Marta no estaba buscando pareja. Después de su ruptura con Diego Matamoros y de convertirse en madre soltera, la creadora de contenido aseguraba que estaba muy bien sola y que no tenía intención de compartir su vida con nadie.

Sin embargo, la llegada de Álex cambió sus planes. Ahora reconoce estar muy enamorada y muy feliz, y describe a su pareja como una persona que le aporta mucha paz, mucha tranquilidad y mucho apoyo.

Marta también ha contado que ambos tienen personalidades e intereses muy parecidos, algo que incluso le llegó a dar cierto miedo al principio. Para ella, Álex se ha convertido en su refugio y, aunque no descarta qué pueda ocurrir en el futuro, no tiene entre sus planes volver a pasar por el altar.