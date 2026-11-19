Como sucede en el mundo de la moda, la arquitectura y el diseño de interiores también tienen sus propias tendencias que evolucionan constantemente. El interiorismo se adapta al paso de los años, a los cambios de cada generación y es un reflejo del contexto sociocultural, económico y tecnológico que se vive en ese momento. Por poner un ejemplo, es completamente diferente la decoración de los años 70 y la actual.

Pero en este artículo no vamos a hablar de la historia del interiorismo, sino del futuro. Concretamente, de las tendencias que llegarán en 2027 a las viviendas de lujo. Arctempus -firma española especializada en arquitectura, diseño y residencial de alta gamma- detalla que el protagonismo se lo llevarán "la arquitectura, la calidad de los materiales, el bienestar y la personalidad de cada vivienda".

Piso de lujo con grandes ventanas y luz natural | Unsplash

Las siete características que marcarán la decoración de los hogares de lujo en 2027

Quiet luxury

El lujo silencioso se basa en dejar atrás la ostentación para centrarse en cuidar "la selección de materiales, acabados y soluciones arquitectónicas calmadas y llenas de proporción", afirman desde la firma de arquitectura. Materiales como piedras naturales, maderas nobles y revestimientos de textura suave combinarán a la perfección con los tonos cálidos y terrosos.

Ya no se tratará de acumular elementos decorativos, sino en apostar por materiales de calidad, una buena iluminación y ser precisos en los detalles.

Personalización, diseño de autor y arte

En 2027, Arctempus prevé unas casas con muebles personalizados para cada estancia, como piezas artesanales de ebanistería.

Para decorar, las obras artísticas darán un paso al frente para integrarse al espacio y crear “una relación entre la creación artística, los materiales, las proporciones y la experiencia del espacio”.

Neuroarquitectura y bienestar

Dentro de estos conceptos se incluye potenciar la luz natural, la temperatura ideal a través de sistemas de climatización eficientes, el aislamiento acústico (sobre todo, en los centros de las grandes ciudades) y los materiales agradables al tacto.

"El bienestar será uno de los principios que guíen el diseño de los espacios", afirman en Arctempus. Serán unas estancias más confortables, aisladas del ruido exterior y capaces de fomentar un estilo de vida más pausado.

Tecnología integrada

Con la cantidad de dispositivos electrónicos que tenemos hoy en día, algo habrá que hacer con ellos dentro de los hogares. La tendencia habla de añadir "con naturalidad" aparatos como las pantallas y los altavoces "mediante soluciones de integración arquitectónica".

Además, ganarán peso los sistemas de domótica para controlar la iluminación, la climatización o las persianas.

Recuperar elementos originales

Relacionado con darle un toque singular al interiorismo, la firma madrileña de arquitectura apuesta por conservar elementos originales de viviendas históricas. De esta manera, aprovechar molduras, puertas de madera y pavimentos antiguos imprimirán un carácter especial.

Piso de lujo | Magnific

Distribuciones inteligentes

Es decir, la capacidad de los espacios para adaptarse a la vida cotidiana. Los profesionales afirman que los salones dispondrán de varios ambientes, los cerramientos móviles ganarán relevancia en zonas como la cocina (para separarla o integrarla al resto del espacio, según convenga), así como las puertas correderas de gran formato.

Otro aspecto a destacar serán los espacios polivalentes: "Bibliotecas que funcionan como despachos, dormitorios secundarios que pueden convertirse en zonas de trabajo y estancias capaces de cambiar de uso sin necesidad de modificar su arquitectura".

Conexión con el exterior

Además de la luz natural, una de las prioridades de la vivienda de lujo para el año que viene es favorecer las vistas al exterior, siempre que sea posible, y "establecer una relación más fluida entre las estancias interiores y los espacios al aire libre" generando "continuidad visual, mobiliario exterior cuidadosamente seleccionado, iluminación ambiental y vegetación integrada".