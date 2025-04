Marta Riumbau comparte por primera vez el parto de su hija, seis meses después del nacimiento de Julieta

Los seguidores y seguidoras de Marta Riumbau hemos sido testigos de todo su camino hacia la maternidad. Nos habló con total naturalidad de sus problemas de fertilidad, del proceso de vitrificación de óvulos, de la fecundación in vitro… Luego llegó la mejor noticia: su embarazo. Compartió los preparativos, la evolución de la barriga y, por supuesto, el nacimiento de Julieta.

Sin embargo, había un capítulo que aún no conocíamos: el del parto. No hasta ahora, que Julieta está a punto de cumplir seis meses. Coincidiendo con la semana del Día de la Madre, Marta ha compartido por primera vez un Reel con los detalles de lo que define como "el día más maravilloso" de su vida.

Así fue el parto de Marta Riumbau

"Fue muy intenso, pero increíble", empieza contando Marta. Ingresó el 3 de noviembre a las 20:00 horas para inducir el parto, en la semana 41+4. Media hora después, ya tenía puesta la medicación, que debía estar en su cuerpo durante 12 horas. Pero no fue así: le hizo tanto efecto y tan rápido, que en solo dos horas se la retiraron.

Comenzaron entonces las contracciones, muy intensas y constantes. A las 00:00, ya del día 4 de noviembre, pidió la epidural. "A la 1:30 ya estaba en paritorio con la epidural puesta. Cero dolor, que era algo que me daba mucho miedo", confiesa. Y aunque intentó descansar, la emoción era tal que no pudo dormir ni un minuto: "Iba a conocer a mi hija en pocas horas".

La bolsa se rompió a las 4 de la mañana: "Tenía muchísimo líquido amniótico y es el motivo por el cual la princesita no sabía que tenía que salir", explica. A las 8:00 comenzó el viaje real, cuando le pusieron la oxitocina.

Fueron 12 horas de emociones intensas, de risas, lágrimas, fuerza y mucha entrega. "Llegó el momento del expulsivo. Yo dije que serían 4 pujos y ya… pero fueron cuatro horas. Y exactamente a las 8:11 h, nació", recuerda con una sonrisa.

¿Quién la acompañó al parto?

En stories, Marta también ha contado algunos detalles más íntimos, como que sus padres y su hermano la acompañaron al hospital al ingreso, convencida de que podría dormir esa noche viendo Netflix. Les pidió que se fueran a casa y volvieran por la mañana. Pero la reacción tan rápida de su cuerpo a la medicación cambió todos los planes.

"No les dije nada porque no quería preocuparles. Esa primera parte tan dura la viví sola… y me encantaría enseñar la conversación que tuve con Aida mientras estaba en ese momento. Fue muy heavy", relata.

Story de Marta Riumbau | Instagram

A las 8 de la mañana, sus padres regresaron y ella ya estaba en paritorio. "Hubo un momento en que preferí seguir sola. Fue un parto muy duro y lo necesitaba. Ellos estaban en una sala al lado, me escuchaban, y nada más nacer, estaban ahí".

Marta también quiso destacar al equipo médico: "Fue un 10. Estuvieron conmigo las 24 horas. Y Gemma, mi anestesista, me grabó el parto".