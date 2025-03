María Hervás asegura que es una persona PAS: qué es y cómo le afecta en el día a día

"Soy una persona muy sensible en el sentido de todo, de los ruidos y tal, como que los percibo mucho", confesó María Hervás durante la presentación del primer podcast de la firma de moda Hoss Intropia. La actriz explicó que los rodajes pueden ser especialmente duros para ella, ya que "son lugares muy tormentosos" debido a su extrema sensibilidad a los sonidos y estímulos del entorno.

Pero no solo se trata del ruido. María también comentó que tiene una gran capacidad para captar pequeños gestos o miradas de los demás, lo que en ocasiones la lleva a sobreanalizar sus propias acciones. Todo esto tiene un nombre: se llama ser una Persona Altamente Sensible (PAS), un rasgo de personalidad que afecta a un porcentaje significativo de la población y que puede ser un desafío.

Así es una Persona Altamente Sensible (o PAS)

Según el equipo de psicólogas de Somos Estupendas, una persona PAS "tiene un sistema nervioso más fino, sensible o permeable que la media". Esto significa que perciben y procesan los estímulos de su entorno de una manera mucho más profunda, lo que puede hacer que sientan las cosas con una intensidad superior a la del resto.

Este rasgo no es una rareza ni un trastorno, sino una característica de personalidad que le ocurre a un 20% de la población mundial, sin distinción de género. Además, es algo innato y hereditario, lo que explica que muchos artistas y figuras públicas hayan reconocido sentirse identificados con esta sensibilidad extrema. Entre ellos, Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Lorde, Kanye West o Alanis Morissette han hablado abiertamente de cómo perciben el mundo con una intensidad mayor.

La teoría de la doctora Elaine Aron

El concepto de Persona Altamente Sensible es relativamente reciente. Fue en los años 90 cuando la psicóloga estadounidense Elaine Aron realizó una investigación sobre la sensibilidad y el procesamiento de la información en los seres humanos. Su trabajo la llevó a definir este rasgo y a desarrollar el modelo D.O.E.S., que resume las principales características de una persona PAS:

Depth of Processing (procesamiento profundo): Analizan la información con mayor profundidad y utilizan más recursos cerebrales para ello.

Analizan la información con mayor profundidad y utilizan más recursos cerebrales para ello. Overstimulation (sobrestimulación): Captan más estímulos que la mayoría, lo que puede hacer que se saturen con facilidad.

Captan más estímulos que la mayoría, lo que puede hacer que se saturen con facilidad. Emotional reactivity (emoción y empatía): Sienten todo con gran intensidad, tanto las emociones propias como las ajenas.

Sienten todo con gran intensidad, tanto las emociones propias como las ajenas. Sensing the Subtle (sensibilidad a las sutilezas): Perciben detalles y cambios imperceptibles para la mayoría.

¿Cómo vivir siendo PAS?

María Hervás ha aprendido con el tiempo a manejar esta característica en su día a día. "He aprendido a dar a estas emociones otro lugar en mi cabeza", explicó durante el evento de Hoss Intropia. La actriz sigue percibiendo esos pequeños detalles que otros pasan por alto, pero ha conseguido que no le afecten tanto. "Porque si no, es que es una neurosis", añadió.

Desde Somos Estupendas recomiendan, en primer lugar, reconocer y aceptar la alta sensibilidad. Comprender cómo se procesan los estímulos es clave para hacer pequeños ajustes en la rutina diaria que permitan gestionar mejor las emociones. Para María, este proceso también ha estado ligado a trabajar en su autoestima y en su necesidad de validación externa: "Ponía demasiado en el exterior quién yo era", confesó. Ahora, con una mayor seguridad en sí misma, no deja que los estímulos externos condicionen tanto su bienestar.