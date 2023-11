Latancia materna: consejos para tener buen agarre y evitar las grietas en el pecho

Durante las primeros días o semanas tras el parto surgirán mil dudas y barreras con la lactancia, por ello es muy importante acudir a fuentes de información fiables (profesionales de la salud, grupos de lactancia…) que ayuden a que las madres se sientan más arropadas y seguras con la elección de la lactancia materna.

Las 5 claves para una lactancia materna exitosa

Se pueden dar muchas recomendaciones y consejos sobre la materia, pero como médico pediatra considero que las 5 claves más destacdas son las siguientes:

Favorece el agarre al pecho durante la primera hora de vida del bebé

En los hospitales de nuestro país cada vez se aboga más por los partos humanizados y respetuosos que permiten el contacto directo e inmediato del bebé recién nacido con la madre, evitando su separación, a no ser que sea estrictamente necesario. Esto favorece el contacto piel con piel que aporta grandes beneficios tanto a la madre como al niño. Al niño le proporciona calor y le ayuda a regular sus constantes vitales tras el parto, al mismo tiempo si se encuentra boca abajo sobre el pecho de la madre el bebé empezará a moverse por instinto buscando el pecho con la boca abierta para comenzar a succionar de forma innata.

Hay estudios que demuestran tasas mayores de éxito y lactancias más duraderas en los bebés que hicieron la primera toma en las primeras horas de vida.

El pecho debe darse a demanda y estar siempre disponible para el bebé

La recomendación de dar el pecho cada 3 horas quedó obsoleta ya hace mucho tiempo. El pecho debe ofrecerse al bebé siempre que presente signos de hambre: boca abierta, meterse los puños en la bocan o simplemente girar la cabeza como buscando... no hay que esperar a que el bebé llore o se ponga rojo para ofrecer el pecho ya que si se encuentra muy irritable el agarre al pecho será más ansioso y dificultoso.

Es importante que las madres sepan que la succión frecuente del bebé es el mayor estímulo para la producción de leche por lo que, durante los primeros días de vida, es normal que el niño esté constantemente enganchado al pecho. No debes hacer caso a comentarios malintencionados como que tu bebé pasa hambre o que tu leche no le alimenta. Los profesionales te indicarán cuando hay algún problema.

Mejor evitar el uso de chupetes y tetinas durante las primeras semanas de vida

Los chupetes y biberones se deben evitar durante las primeras 2 semanas de vida, ya que la forma de succionarlos es totalmente diferente a la del pecho y puede confundir al bebé. Si fuera necesario administrar suplementos de lactancia artificial durante los primeros días de vida por orden médica, la forma correcta de hacerlo es mediante otras técnicas como el dedo-jeringa o con un relactador.

Si el agarre al pecho es muy doloroso, pide ayuda

El agarre del bebé al pecho no debe doler en condiciones normales. Las primeras veces las madres pueden sentir una molestia por la sensibilidad del pecho pero si el dolor es muy importante se debe valorar la postura y técnica de succión del bebé y la existencia de factores que dificulten el agarre como el frenillo sublingual. El dolor durante la lactancia es una causa muy frecuente de abandono y en la mayoría de casos tiene solución.

Delegar otras tareas y confiar en ti misma

Durante las primeras semanas de vida, la lactancia materna es muy exigente y las madres deben invertir mucho tiempo del día en alimentar a su bebé. No siempre va a ser así, pero al principio los bebés necesitan el contacto materno constantemente y eso implica que la madre no se pueda dedicar a otras tareas por lo que no dudes en pedir ayuda a tu círculo cercano para hacer la comida, hacer la compra, papeleos, limpiar la casa…

Recuerda que hay muy pocas causas médicas que impidan la lactancia materna por lo que debes confiar en tí misma y saber que estás capacitada para alimentar a tu bebé.