Josie abre las puertas de su casa de La Mancha, una villa que lleva tres años reformando

Tres años ha tardado Josie en dar por terminada su casa en Manzanares, Castilla-La Mancha, la cual heredó por parte de sus tías abuelas y el resultado es un reflejo perfecto de su personalidad: atrevida, única y muy suya. El estilista ha hecho todo a su ritmo, sin prisas, siguiendo únicamente su gusto y sus decisiones, sin dejarse llevar por modas ni tendencias del momento.

La revista Architectural Design Spain ha sido testigo de la apertura de las puertas de su villa, donde Josie ha explicado cada rincón, cada color y cada material elegido. La casa respira un aire antiguo muy español, pero con un toque moderno y lleno de vida. Predominan los verdes intensos, especialmente en su patio interior o jardín de invierno, repleto de plantas que aportan una sensación casi tropical.

Las columnas de piedra del patio recuerdan a las casas manchegas de siempre, con un banco redondo de San José en el centro y habitaciones que giran alrededor de él, adornadas con azulejos mosaicos que atrapan la luz natural de una manera espectacular.

Su biblioteca es un espectáculo en sí misma, llena de color, figuras y libros, crea una especie de "ruido artístico" que inspira sin molestar. Las paredes están cubiertas con croma encalada, mientras que la parte baja está pintada con jabelga para proteger la madera de las humedades y permitir que la casa respire. "Es un espacio para trabajar e inspirarte", explica Josie, dejando claro que cada detalle tiene un propósito estético y funcional.

Además, su villa no es solo un lugar para vivir: cuenta con almazara, pozo y bodega, elementos típicos de las casas de la región que también requieren cuidados especiales. Para Josie, este hogar es un proyecto de vida, un refugio donde lo antiguo y lo moderno conviven a la perfección, y donde cada rincón tiene una historia que contar. Una casa que no solo se ve, sino que se siente, como su propio reflejo en La Mancha.