Josie, sobre el vestido de Pedroche que refleja cuando "la vida puede saltar en pedazos que has de volver a ensamblar"

Si hay una pieza clave detrás del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche ese es Josie. Desde hace 11 años, la presentadora y el famoso estilista forman un tándem con el que han conseguido que el vestido de las Campanadas de Pedroche se convierta en una tradición más de la Nochevieja.

A finales de noviembre, en un evento que tuvo lugar en Madrid, el estilista confesaba a la prensa que este 2025 era el más especial y diferente: "Me ha costado este año mucho ya lo contará ella", aseguraba y añadía: "Yo estoy contento". "Para nosotros es súper importante este año porque son doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años... es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía doce años, cuando nos vio la primera vez, a ella, porque yo llevo once, pues ahora tiene veinticuatro".

Josie en un photocall | Gtres

Unas declaraciones que este 31 se materializaron en forman de vestido sorprendiendo a todos: Pedroche ha llevado un diseño para las Campanadas 2025 hecho de sus 11 vestidos anteriores.

Un vestido que, como todos los años, guarda un mensaje. En esta ocasión, se trata de un mensaje de apoyo para todas aquellas personas que luchan o han luchado contra el cáncer, y pone en valor la importancia del acompañamiento a quienes sufren la enfermedad. Como el propio Josie escribe en el mensaje que ha publicado en redes: "Un solo look que habla del desapego a lo material, de reciclar tu brillo para volver a brillar y, sobre todo, de la importancia del apoyo y el acompañamiento en esos momentos en los que la vida puede saltar en mil pedazos y que has de volver a ensamblar para seguir adelante...".