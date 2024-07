Infertilidad: Consecuencias psicológicas al no poder tener hijos

Los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad informan que los nacimientos por reproducción asistida en España aumentaron un 33% en 2021. Por otro lado, según el Observatorio Sectorial DBK, los más de 300 centros de reproducción asistida en España ingresaron 630 millones en 2023.

Las causas señalan al aumento de la infertilidad principalmente, ya que según la OMS una de cada seis parejas tiene problemas para concebir. Otra causa importante es la de la decisión de muchas mujeres a ser madres solteras o a las parejas homosexuales.

¿Qué es la infertilidad exactamente?

Se trata de la imposibilidad de una pareja de lograr un embarazo, después de un año de vida sexual activa y sin uso de anticonceptivos. La infertilidad está adquiriendo una presencia cada vez mayor en las sociedades más desarrolladas.

Causas de la infertilidad

Existen dos causas fundamentales actualmente asociadas a la infertilidad:

Retraso de la maternidad por parte de las mujeres: España es el país europeo con peores cifras de fecundidad y natalidad y algunas de las causas asociadas son la elevada tasa de desempleo (solo el 19% de los menores de 30 años consigue independizarse), pocas políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar, los bajos ingresos y la dificultad de acceso a la vivienda.

Disminución de la calidad del semen por parte de los hombres: Debido a causas como la edad (ya que aunque los hombres puedan procrear a lo largo de su vida, la fertilidad se reduce con la edad), la mala alimentación, la vida sedentaria, consumo de alcohol y tabaco y el estrés psicológico.

Una pareja triste al atardecer | Pexels

Consecuencias psicológicas de la infertilidad

Cabe preguntarse qué es lo que nos sucede a las personas a la hora de enfrentarnos a una noticia tan sorprendente como la propia infertilidad. A continuación, se explican algunas de las consecuencias psicológicas más importantes ante situaciones de infertilidad:

Crisis vital: Cuando las parejas toman la decisión de buscar de forma activa un bebé suele ser porque forma parte de un objetivo vital y el hecho de ver una imposibilidad, genera frustración y una decepción con respecto a las expectativas en la vida.

Baja autoestima y sentimientos de inferioridad: las parejas que se enfrentan a la noticia de la infertilidad se cuestionan a sí mismas por ser incapaces de realizar algo natural y esto provoca baja confianza en sí mismos y bajo amor propio.

Pobre autoimagen: La visión que tienen de sí mismos empieza a deteriorarse porque se suelen empezar a ver como seres defectuosos en relación a la naturaleza. Esto les hace tener una imagen de sí mismos como incompletos, poco atractivos en incluso poco dignos hacia los demás.

Cuestionamiento de la capacidad para desenvolverse como padres y para mantener una relación de pareja: desde la noticia de la infertilidad las parejas pueden tener dudas sobre si serían o no buenos padres y sobre su propia relación de pareja.

Aparición de emociones desagradables como la desesperación, la envidia y celos hacia las mujeres embarazadas. Además, pueden aparecer también trastornos psicosomáticos, represión de las reacciones emocionales y deseo frenético de adoptar un hijo rápidamente o incorporarse a algún programa de fertilización asistida.

Ecografía | Pexels

Otros problemas emocionales asociados

La búsqueda de un bebé cuando la fertilidad no está de nuestra parte puede provocar mucha ansiedad y deteriorar la vida sexual de la pareja. Por ejemplo: que las relaciones sexuales se vuelvan una obsesión con el objetivo único de procrear, dejando a un lado el placer y el deseo hacia la otra persona.

Por otro lado, dentro de la relación de pareja también pueden producirse grandes conflictos, sensación de decepción o culpa. Incluso pueden aparecer nuevas piedras en el camino como, por ejemplo, los duelos perinatales, es decir, vivir la muerte de los bebés durante la gestación. Por ejemplo: existen casos famosos como el de Fernando Olvera (el vocalista de Maná) y Mónica Noguera, que rompieron tras la pérdida de gemelos.

Cuando nos enfrentamos a la noticia de la infertilidad o vemos que tenemos ciertas dificultades para tener hijos, es importantísimo atender a nuestra respuesta emocional para cuidarnos incluso más. No solo por no generar un círculo vicioso que nos aleje todavía más de la procreación, si no por la necesidad del autocuidado. Acudir a terapia con un psicólogo siempre es una buena opción que nos permite crear recursos y oportunidades de una situación amenazante como esta.