Infección por hongos: ¿Qué riesgos reales existen?

"Las infecciones fúngicas van en aumento y son más resistentes que nunca a los tratamientos, lo que las convierte en un problema mundial de salud pública", dijo la Dra. Hanan Balkhy, Subdirectora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Departamento de Resistencia a los Antimicrobianos (AMR), el pasado otoño cuando publicaron un listado de hongos que constituyen una amenaza real para la salud.

Pocos meses después, se estrena la serie 'The Last of Us', inspirada en un exitoso videojuego apocalíptico en el que una infección por Cordyceps convierte a los humanos en una especie de zombies.

Tras esas declaraciones por parte de la OMS y en pleno boom de la ficción de HBO Max, nos preguntamos: ¿podría haber una pandemia provocada por hongos como la de la serie?

Peligros de una infección por hongos

Cuando hablamos de hongos en humanos, lo primero que nos viene a la cabeza es el pie de atleta o la candidiasis, infecciones que no causan problemas graves y que solucionamos con un tratamiento. Pero lo cierto es que estos organismos eucariotas causan la muerte a más de un millón y medio de personas al año.

Además, tal y como explicó la OMS en su nota, "para la mayoría de los patógenos fúngicos no se dispone de pruebas diagnósticas rápidas y sensibles" y, además, "las que existen no están disponibles de forma generalizada o no son asequibles a nivel mundial".

Esa misma organización valida el discurso de alerta del inicio de la afamada serie, en el que afirman que las enfermedades causadas por hongos están expandiéndose por todo el mundo debido al calentamiento global, aunque también señalan los viajes y el comercio internacional como posibles culpables.

Además, explican que durante la pandemia de Covid-19, "se notificó que la incidencia de infecciones fúngicas invasivas había aumentado considerablemente entre pacientes hospitalizados", porque "las formas invasivas de las infecciones fúngicas afectan con frecuencia a pacientes gravemente enfermos y a personas con importantes afecciones subyacentes del sistema inmunitario".

Los pacientes que han recibido un trasplante de órganos, que tienen enfermedades crónicas, cáncer, VIH o tuberculosis posprimaria, conforman en el grupo de población con mayor riesgo.

Infecciones fúngicas preocupantes

Dentro de los hongos que aparecen en el listado de la OMS encontramos la Candida auris, que provoca infecciones graves y en muchas ocasiones pueden ser mortales, pero que no suelen afectar a personas que están sanas.

También está el Mucormycetes, que puede provocar infecciones en los senos paranasales y en los pulmones.

Y el Cryptococcus neoformans, que es capaz de causar una meningitis potencialmente mortal.

¿Y los zombies?

En un artículo de la BBC, la doctora Charissa de Bekker, microbióloga de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos -que ha estudiado cómo los Cordyceps crean hormigas zombificadas-, ha asegurado que no ve posible que esto pueda pasarle a los seres humanos.

"Su sistema nervioso es más simple que el nuestro, por lo que definitivamente sería más fácil secuestrar el cerebro de un insecto que nuestro cerebro. Además, sus sistemas inmunológicos son muy diferentes a los nuestros", asegura al medio británico.

Así que no, lo que ocurre en la serie no podría llegar a ser real, pero, como alerta la OMS, tampoco hay que subestimar las infecciones fúngicas porque causan tres veces más muertes que la malaria.