Infecciones que se contagian en cole: ¿Qué podemos hacer para prevenirlas?

La vuelta al cole y los cambios de temperatura traen a casa las temidas infecciones de nuestros niños: fiebre, mocos, tos, diarreas... y en ocasiones este estado no se resuelve hasta que llega de nuevo el buen tiempo o las vacaciones.

Esto provoca que los padres soliciten a los pediatras algún tipo de "defensas" o suplemento alimenticio que evite que sus hijos estén siempre malitos.

Lamentablemente no hay ninguna fórmula milagrosa que haya demostrado efectividad científicamente para evitar los contagios, pero sí hay algunas medidas que pueden contribuir a que estas infecciones sean más leves o a evitar que se produzcan.

¿Cómo se contagian los virus?

Las infecciones en los niños más pequeños suelen ser víricas en la mayoría de las ocasiones y estos virus se contagian a través del contacto directo con otros niños contagiados: toses, estornudos, mocos o manos sucias pueden ser uente de contagio de cualquiera de estas infecciones.

Hay que recordar que muchos de los niños que comienzan ahora la guardería o el colegio han estado aislados durante mucho tiempo por la pandemia de Covid-19, por lo que no han tenido contacto previamente con otros niños. Por lo tanto, no han estado expuestos a muchas de estas infecciones y no están inmunizados.

"Acostumbrar al niño a tomar una medicación de forma continuada cuando no es necesario tampoco es lo correcto".

Mi hijo siempre está enfermo: ¿Tiene las defensas bajas?

Los síntomas que acompañan a las infecciones víricas como la fiebre o la tos no indican que nuestro hijo tenga un problema de inmunidad, al contrario quiere decir que tiene "armas" para defenderse de una infección.

Los niños suelen sufrir una media de 10-12 infecciones durante el curso escolar, la mayoría de ellas respiratorias y eso no quiere decir que haya ningún problema con sus defensas ni ninguna carencia de vitaminas.

Los suplementos vitamínicos o las medicaciones que prometen aumentar las defensas o evitar infecciones no han demostrado su efectividad científicamente y aunque podemos pensar que tampoco hacen mal, acostumbrar al niño a tomar una medicación de forma continuada cuando no es necesario tampoco es lo correcto.

Cómo prevenir las infecciones

Las únicas medidas que han demostrado ser útiles para disminuir la incidencia de infecciones y que se contagie "un poquito menos" son: