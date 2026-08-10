Eclipse solar: qué signos serán los más afectados y cómo influirá su energía

Seguro que alguna vez has oído eso de que un eclipse cambia la vida. Y aunque pueda sonar un poco exagerado, lo cierto es que, astrológicamente, un eclipse sí marca un antes y un después. Eso sí, no porque ocurra algo de un día para otro, sino porque abre un ciclo nuevo que puede desarrollarse durante los próximos tres o cuatro años.

El próximo 12 de Agosto de 2026, tenemos un eclipse de sol en Leo ni más ni menos, que no es cualquier cosa… Este eclipse nos empuja a movernos, a recuperar la ilusión y a empezar cosas que quizá llevaban demasiado tiempo esperando. Hay una energía muy fuerte de iniciativa, de querer salir al mundo y de apostar por aquello que realmente nos motiva.

Pero ojo, porque aquí hay un detalle muy importante.

Saturno está en Aries y eso significa que todo lo que empieces ahora va a necesitar paciencia. Puede haber retrasos, bloqueos o situaciones que te hagan pensar que no estás avanzando. Y no, no significa que te hayas equivocado. Saturno hace justamente eso: pone pruebas para asegurarse de que lo que construyes tenga buenos cimientos.

Eclipse solar | Pixabay

Paciencia y más paciencia

A esto se suma Marte en Cáncer, una posición que puede hacernos reaccionar mucho más desde la emoción que desde la cabeza.

Es posible que durante estas semanas te sientas más irritable, más sensible o con menos paciencia de la habitual. Por eso mi consejo sería que no tomes decisiones importantes desde el dolor o las heridas no sanadas. Procura no actuar por impulso.

Un eclipse para mirar más hacia dentro

Hay otro detalle que me parece muy interesante en este evento astral. Prácticamente no hay planetas en signos de tierra.

¿Y esto qué significa? Que este no es un momento especialmente orientado a conseguir resultados materiales o a obsesionarnos con producir más. Al contrario. Es una etapa mucho más enfocada en recuperar la motivación, el sentido de las cosas y la conexión con uno mismo.

Por eso creo que es un momento perfecto para retomar un deporte, empezar una actividad que te ilusione, desarrollar tu creatividad o volver a dedicar tiempo a aquello que hace mucho que no haces y que tanto bien te sienta.

Mujer haciendo deporte con auriculares | Pexels

¿Qué signos lo notarán más?

Como siempre digo, todos tenemos los doce signos en nuestra carta astral, así que este eclipse nos afecta absolutamente a todos de una manera u otra.

Ahora bien, las personas que probablemente lo noten con más intensidad serán aquellas que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o algún planeta importante en los últimos grados de Leo o los primeros grados de Virgo. Ahí es donde la energía del eclipse será mucho más evidente.

Aun así, recuerda que el signo solar es solo una pequeña parte de tu carta. La verdadera influencia dependerá de cómo esté configurado tu mapa natal.