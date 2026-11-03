Dopamine decor: la tendencia que deja atrás el minimalismo y los colores neutros

Una de las tendencias en decoración que se ha extendido de un tiempo a esta parte con más fuerza en muchas casas es la de crear espacios minimalistas y con poca decoración, utilizando una paleta de colores neutros, muebles de madera clara y tejidos naturales para dar una sensación de luminosidad y amplitud.

Salón decorado al estilo nórdico | Unsplash

Habrá quien este estilo nórdico de decoración le parezca elegante, formal, equilibrado y acogedor, mientras que otros pensarán que es aburrido, soso y con poca personalidad. Para estos últimos, existe otra corriente que es todo lo contrario a lo que hemos descrito hasta ahora. Se trata del dopamine decor -o decoración dopamina- que antepone las emociones a las tendencias decorativas del momento.

¿De dónde surge el dopamine decor?

Como la mayoría de las tendencias que surgen actualmente, el dopamine decor nació alrededor de 2023 a través de las redes sociales -sobre todo TikTok- siguiendo la estela del dopamine dressing, es decir, vestir con prendas que nos hace sentir bien y felices. Esta idea se trasladó a las casas con el objetivo de concebir estancias con más personalidad a partir de una atmósfera alegre y colorida.

El nombre hace referencia a la dopamina, conocida popularmente como la hormona de la felicidad, un neurotransmisor implicado en los procesos de motivación, aprendizaje y recompensa. Así pues, la idea es que el hogar transmita felicidad y mejore el ánimo de las personas que vivan allí.

¿Cuáles son las características del dopamine decor?

La única regla del dopamine decor es sentirse feliz en casa. Por todo lo demás, no hay normas establecidas a la hora de decorar.

Colores intensos y combinaciones inesperadas

Una de las características principales es mezclar tonos que tradicionalmente se consideran difíciles de combinar. Por ejemplo, pintar una habitación con colores vivos y llamativos como fucsia, amarillo, naranja, verde y azul eléctrico. Ahí, todos juntos.

Mezcla de estampados y maximalismo

Añadir al estilo clásico unos motivos florales, unos cuadros vichy, tipografías lúdicas y detalles inspirados en el mundo animal. Este el consejo de Frédéric Sionis, director de Diseño y Estilo de Maisons du Monde. Un maximalismo que permite unir capas, contrastes y elementos visuales que aportan riqueza, personalidad y crean "una atmósfera cálida, viva y llena de carácter".

Dos chicas en una habitación decorada al estio dopamine decor | Magnific

Muebles y objetos de formas originales

Si quieres sumarte a esta tendencia, no olvides incorporar formas divertidas y arriesgadas como espejos ondulados, sillas de colores o sofás curvos. A ello, Sionis añade "objetos de decoración inspirados en el cosmos" y "acabados tornasolados y metalizados para una experiencia que seduce tanto a la vista como al tacto".

Objetos con valor personal y nostálgico

Aunque parece evidente, no todos los estilos de decoración han dado importancia a este aspecto, que ahora el dopamine decor reivindica: incorporar objetos que reflejen la identidad de quienes viven en ese hogar y tengan un significado emocional para ellos. Muebles heredados, fotografías de un momento especial, cuadros antiguos...

Contrastes de texturas y materiales

Además de mezclar colores, atrévete también a combinar materiales: tejidos suaves como el terciopelo, vidrio de colores, fibras naturales y superficies brillantes son algunas ideas para incorporar a tu decoración para reforzar el dinamismo y el carácter.