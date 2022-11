¿Te has quemado la lengua? Calma el dolor con estos trucos

¿Eres impaciente y comes la comida recién hecha? Puede que al principio sea lo más apetecible, pero debemos tener en cuenta que hay que dejarla reposar unos minutos antes de consumirla, para así evitar quemaduras en la lengua.

Posiblemente, nos suceda lo mismo con el café y el té. Puede que estemos unos días con una sensación un poco extraña en el músculo bucal. Por ello, si no nos hemos podido resistir, no te preocupes, recomendamos varios remedios caseros para que la curación sea lo más rápida posible.

Lengua | freestockcenter para Freepik

4 remedios para aliviar las quemaduras en la lengua

1. Aplica frío, aunque pensemos que la aplicación del frío no es eficaz, debemos hacerlo, pero con cuidado. Toma un cubo de hielo y mantenlo sobre tu lengua lesionada, pero únicamente durante los primeros minutos de la quemadura. No abuses de ello, ya que es uno de los músculos más sensibles del cuerpo humano. Si nos encontramos en casa y no podemos aplicar frío en la lengua existe otra alternativa: enjuagarse la boca con agua fría o incluso si queremos un resultado más eficaz hay que mezclar el agua con la sal, para cicatrizar lo antes posible.

2. Evita el picante, ¿te gusta el picante? En este caso, debemos evitar la consumición de alimentos muy picantes, ya que puede generar el efecto contrario y la lengua acabará más dañada.

3. Consume productos fríos y ligeros, como yogures, helados, miel e incluso pepinos. Son alimentos que ayudan a calmar la zona muscular y aceleran el proceso de curación. En una semana el dolor habrá desaparecido.

4. Haz uso del aloe vera, extrae su gel y aplícalo sobre la lengua quemada para que se cure lo antes posible. Eso sí, después de un par de minutos enjuaga la boca y lávate bien los dientes, para evitar un sabor amargo.

Ten paciencia y recuerda que debes esperar unos minutos antes de consumir productos calientes.

