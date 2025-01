Sin ganas de trabajar: Cómo afrontar el aburrimiento o la pérdida de interés por nuestro trabajo

¿Sabes que la inteligencia emocional es la que más se relaciona con la felicidad? Es decir, que si desarrollamos nuestra inteligencia emocional estamos más cerca de alcanzar la felicidad que aquellas personas que desarrollan más otro tipo de inteligencias, como la matemática o la lingüística. Y te preguntarás qué tiene que ver esto con el tema del artículo… ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional con no tener ganas de trabajar? Muy sencillo, la respuesta es la siguiente: si desde pequeños desarrollamos nuestra inteligencia emocional, tomaremos decisiones correctas que nos permitan mantenernos conectados con nuestros valores y gustos.

Por ejemplo: si desarrollo mi inteligencia emocional, me conoceré lo suficiente como para elegir una profesión que de verdad me guste y con la que pueda crecer. Si esto no es así, probablemente elija una profesión con la que crea que voy a tener reconocimiento social, un buen salario o con la que haga feliz a mis padres.

Mujer estresada en su trabajo | Pexels

¿Por qué no tengo ganas de ir a trabajar?

Cuando una persona no está contenta en su trabajo, puede deberse a múltiples causas. Entre esas posibles causas destacamos:

1. Mala decisión sobre la profesión: Debido a la falta de autoconocimiento se pueden tomar malas decisiones como elegir una profesión que realmente no nos gusta.

2. Burnout: El exceso de trabajo puede crearnos aversión al mismo. Si nuestro trabajo nos absorbe y nos estresa cada día, va a generarnos tarde o temprano un gran malestar difícil de asumir.

3. Aburrimiento: El aburrimiento es lo contrario que el burnout (algunos lo llaman boreout), y por incongruente que parezca, puede ser incluso peor. Ya que no tener nada que hacer en el trabajo afecta seriamente en nuestra autoestima provocando pocas ganas de trabajar y desmotivación general.

4. Falta de perspectiva: Si no vivimos un día a día consciente, es difícil que conectemos con un objetivo relevante para nosotros al ir cada día a trabajar. Es necesario tener una proyección de nuestra carrera profesional y marcarnos unos objetivos a corto, medio y largo plazo para ello.

5. Mal ambiente laboral: Si existe algún problema personal relacionado con el equipo o los valores de la empresa o si no existe un equipo sólido que nos transmita motivación, confianza y bienestar, aumentan las probabilidades de que no nos guste nuestro trabajo.

mujer aburrida en la oficina | Sinc

¿Qué pasa si nos aburrimos en el trabajo?

Si experimentamos aburrimiento en el trabajo de forma prolongada en el tiempo corremos el riesgo de sufrir estrés, depresión, ansiedad y mayor rotación laboral, lo que provocaría un aumento de obstáculos a la hora de elaborar una buena proyección de futuro.

No tener tareas en el trabajo o tener tareas que carecen de valor produce una enorme desmotivación en las personas que afecta en su productividad y salud mental.

Lo prioritario en los casos de aburrimiento en el trabajo es identificar ese aburrimiento como una señal para empezar a hacer cambios:

Detecta por qué te aburres en el trabajo ¿Se trata realmente de que no hay tareas para ti o es una falta de iniciativa por tu parte? Evalúa a situación con autocrítica y pregunta incluso si fuera necesario a tus compañeros para obtener algo de feedback.

Aprovecha el tiempo Si no puedes hacer nada porque realmente no hay trabajo para ti en estos momentos, aprovecha el tiempo para hacer tus tareas personales pendientes. Además, es un buen momento para desarrollar tu creatividad y buscar nuevas opciones o proyectos dentro de la empresa en las que puedas aportar más.

Piensa en tu desarrollo profesional Si esta empresa está limitando tu crecimiento, busca otras opciones para desarrollarte. Quizás esta empresa no es para ti y es un buen momento de buscar algo nuevo o reinventarte y formarte en algo diferente.

equipo de trabajo | Sinc

Inspírate Observa qué hacen otras personas que están en una situación similar a la tuya y si no te convence, observa a personas que hagan cosas completamente diferentes y que te sirvan de inspiración para el cambio.

En conclusión, si no tienes ganas de trabajar o has perdido el interés, es prioritario que le des un espacio a este problema. Las consecuencias de la falta de interés en el trabajo son escalables al área personal pudiendo generar un desgaste considerable en nuestra salud mental. Utiliza el aburrimiento como una señal importante para hacer un cambio.