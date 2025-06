Fin de curso: Ideas de actividades para hacer con niños, más allá de los cuadernos de verano

Cada vez que se acercan las vacaciones de verano, que son las más largas del año, surge la misma pregunta entre las familias: ¿Deberían nuestros hijos hacer deberes escolares durante el verano o conviene darles una pausa completa? Y aunque no hay una única respuesta, lo cierto es que sí hay formas de estimular el aprendizaje sin tener que sacrificar la diversión, ni convertir el descanso en una especie de extensión del curso escolar.

Aquí te dejo algunas propuestas creativas que pueden ayudarte a encontrar ese equilibrio entre que los peques no hagan nada y que se pasen el verano haciendo deberes.

Collage sobre el concepto de infancia | Freepik

Ideas de actividades para verano con niños

Más allá de pensar en deberes y tareas que se parezcan a lo que ya hacen durante el curso, os propongo cambiar el chip y apostar por actividades y acciones que motiven, que despierten las ganas de hacer, que ponga a los peques en el centro de cada propuesta.

La hora creativa

Una familia que acompaño implementó una idea que me pareció magnífica. La llamaron "La hora creativa" para hacerla cada tarde de verano: sin pantallas, sin expectativas. Solo materiales, música y un espacio compartido. ¿El resultado? En este caso, fue por ejemplo que sus hijos crearon una obra de teatro improvisada y, sin saberlo, trabajaron habilidades como expresión oral, pensamiento narrativo, empatía y cooperación…

No todo lo valioso se aprende con un libro abierto. Y, de hecho, en vacaciones muchos niños y adolescentes recuperan curiosidad, creatividad y sentido de agencia al salirse del formato estructurado del colegio. Cocinar una receta nueva, cuidar a un primo pequeño, planear una tarde de juegos o seguir un tutorial de algo que les emocione... todo eso también es aprendizaje.

Deberes no, desafíos

Muchos papás me dicen "es que si no hacen nada académico, luego en septiembre no recuerdan ni las tablas de multiplicar". Y lo entiendo. Pero en lugar de fichas o cuadernos que suelen hacerse por obligación (y sin ganas), podemos proponer retos semanales con sentido y en función del nivel escolar.

Por ejemplo:

Hacer un menú semanal y la lista del súper, decidiendo qué comidas preparar y cuánto costará.

Hacer un diario de verano con entradas escritas, dibujos y fotos.

Aprender a doblar bien la ropa o a limpiar su bicicleta y documentarlo en video.

Cuando conectamos las habilidades con la vida real, no solo se fijan mejor, sino que se sienten protagonistas y con autonomía. Y eso educa más que cualquier plan de repaso.

Niños jugando | Pexels

Convivir y compartir sin prisas

Uno de los mayores regalos del verano es la posibilidad de estar juntos sin horarios, sin prisas de tareas ni actividades escolares. Aprovechar eso para mirar a los hijos, conocerlos más, jugar con ellos, reírnos en pijama o ver una película abrazados también es una forma de educar. Quizá la más potente.

Si quieres que tu hijo "no pierda el ritmo", no solo pienses en lo académico. Piensa en cómo puede ganar seguridad, autoestima, flexibilidad emocional, habilidades sociales, autorregulación… Porque eso también se entrena en vacaciones, y marca la diferencia el resto del año escolar.

Entonces, no se trata de elegir entre deberes sí o deberes no, sino de crear un verano que nutra, que despierte el interés por lo nuevo, que tenga espacios para la creatividad. Un verano donde haya pausas, risas, aprendizajes y libertad, en el que los niños no huyan del estudio, pero tampoco sientan que el descanso es una pérdida de tiempo.

Al final, lo que verdaderamente enseña… es la vida vivida con intención.