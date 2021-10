Film transparente o de aluminio: ¿Qué conserva mejor los alimentos?

Terminas de hacer un sandwich, y lo envuelves en papel de aluminio pero, ¿por qué? Lo cierto es que raramente nos hacemos esa pregunta, y utilizamos indistintamente el film transparente y el papel de aluminio, aunque en ocasiones esto no sea lo mejor para conservar los alimentos. Cada material tiene sus ventajas, y sus inconvenientes, por lo que solo se trata de identificar qué alimentos estarán más protegidos con cada uno, tal y como te mostramos en el video.

Papel de aluminio

Entre las ventajas de este material, hay que destacar que conserva bien la humedad, y además aguanta muy bien el calor, por lo que puede utilizarse para cocinar alimentos al horno o en la barbacoa.

El papel de aluminio es muy bueno para aislar olores, ya que crea una barrera más fuerte que el film transparente. Es la mejor opción para conservar el pescado en la nevera, ya que impedirá que el olor se transfiera a todo el frigorífico. Por otra parte, al ser opaco, protege los alimentos sensibles a la luz.

Siempre será una buena elección envolver los siguientes alimentos con papel de aluminio: bocadillos, embutidos, quesos, carne y pescado. Y por si no lo sabías, envolver por el lado brillante o mate no marcará ninguna diferencia a la hora de conservar los alimentos, ya que se trata solamente de una característica del proceso de fabricación.

A pesar de todas estas ventajas, hay ocasiones en las que es preferible no utilizar este material, como por ejemplo: congelar alimentos. Aunque es posible, lo cierto es que no será nada cómodo, ya que se quedará pegado la comida y además no será posible descongelarlos en el microondas, debido a que es metálico.

Film transparente

Este material es muy recomendable para congelar alimentos, en especial aquellos con formas irregulares, ya que gracias a su elasticidad se adaptará a cualquier contorno. Al ser transparente, nos permitirá ver lo que hemos congelado.

Se trata de un material impermeable, y mucho más resistente que el papel de aluminio, por lo que se suele romper menos cuando lo manipulamos. Es ideal para conservar frutas y verduras, así como para crear una película protectora sobre algún recipiente.

Sin embargo, el film transparente no resiste para nada temperaturas altas, por lo que no se puede introducir en el horno ni en barbacoas o se derretirá. Algunas marcas han desarrollado un material más resistente, pero en cualquier caso es importante consultar las recomendaciones del fabricante.

Este material es bastante más incómodo de manejar que el papel de aluminio, ya que se pega a sí mismo con mucha facilidad.

...

Seguro que te interesa...Por qué deberías añadir papel aluminio a la lavadora