¿Existe el TOC relacional?

Desde que su novio le ha pedido matrimonio, Cristina no puede parar de hacerse preguntas y autoanalizarse. Se cuestiona si piensa suficientemente en él, si lo quiere, está relajada cuando no están juntos, entre otros pensamientos. Estas reflexiones se convierten en compulsivas y afectan a su capacidad de trabajar y estar presente en situaciones sociales.

Otro escenario es el de Laura, que no puede parar de comparar todas las mujeres con las que interactúa con su esposa, con la que ya lleva un tiempo de relación. Incluso, se imagina la idea de que cualquiera de ellas podría ser una mejor pareja. No puede deshacerse de estos pensamientos, le generan malestar y cada vez ocupan un lugar mayor en su cabeza.

Los casos de Cristina y Laura son dos ejemplos planteados por la Fundación Internacional del TOC para referirse al trastorno obsesivo-compulsivo en las relaciones o TOC relacional. Esta patología, explican, consiste en el diagnóstico de síntomas obsesivos compulsivos centrados en las relaciones interpersonales que, en muchos casos, afectan significativamente la vida de la persona que las padece.

El riesgo de la popularización de este término

El TOC relacional es un término que cada vez genera más interés y es más mencionado en las redes sociales. La psicoterapeuta Marta Castelos alerta del riesgo que puede tener este fenómeno de popularización @psicologamartacastelos.

"Se está patologizando algo que no tendría por qué estarlo", reivindica la experta. Las dudas sobre la relación son muy comunes y no tienen por qué ser una patología, apunta. De hecho, afirma que tener dudas durante los inicios de la relación es normal y se considera una parte natural del desarrollo del vínculo. Por lo que analizar y prestar atención a los defectos de nuestra pareja cuando la estamos conociendo no se relaciona con indicios de una patología en la mayoría de los casos.

Castelos explica que existen un tipo de dudas habituales que se dan de manera inconsciente como mecanismo de protección. Según apunta la psicóloga, estos pensamientos son generados por el subconsciente para desvincularse emocionalmente y, así, anticiparse de cualquier daño que se pueda producir. Esto pasa cuando hemos sufrido un trauma o vivido una mala experiencia durante un vínculo anterior.

Preguntas que puedes hacerte para identificar de dónde vienen estas dudas

La psicóloga Castelos propone un método para llegar a la raíz del problema y entender que las dudas no son el problema en sí. De esta manera, no caer en el autodiagnóstico ni etiquetar el problema de forma precipitada y sin conocimientos. La técnica planteada consiste en formularse a uno mismo estas preguntas:

¿Cómo ha sido tu historia vincular? Para encontrar el origen de las dudas, hay que echar la mirada atrás y analizar cómo han sido los anteriores vínculos, qué situaciones hemos vivido y cómo estas nos han hecho sentir.

¿Desde cuándo está la duda? Analizar cuando apareció la duda en cuestión nos puede dar pistas de qué cosa nos está intentando proteger.

¿De qué intenta protegerme? Con las dos anteriores preguntas seguramente te conducirá a poder entender qué situación está intentando evitar ese pensamiento.

¿Cuál es su miedo? Analizar qué es lo que nos causa miedo nos ayudará a entender mejor la duda como mecanismo de defensa.

Para finalizar, Castelos recomienda que si no puedes dar respuesta a estas cuestiones por ti solo, pidas ayuda profesional.