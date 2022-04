Un estudio encuentra el origen de los antojos de las embarazadas

Puede que no hayas sido madre o quizás estás experimentando este proceso ahora mismo, pero seguro que has oído hablar de los antojos, o directamente, los has sufrido. Durante el embarazo, la mayoría de mujeres suelen generar ansiedad por ciertos alimentos, sobre todo por aquellos más calóricos o, a veces, por aquellos que siempre han detestado.

Ahora, gracias a un estudio liderado por Marc Claret, cabeza del grupo de IDIBAPS - Control Neuronal del Metabolismo y la investigadora Roberta Haddad-Tóvolli, podemos entender cuál es el origen de este fenómeno.

Las conclusiones del estudio

El estudio ha encontrado evidencias relacionadas con las alteraciones que se producen en la actividad neuronal de las mujeres, aquellas que darían lugar a los antojos. Para poder llegar a la conclusión, se ha realizado el seguimiento a hembras de ratón.

Con las pertinentes pruebas, han podido comprobar que las hembras, durante el embarazo, sufren cambios en ciertos circuitos neuronales, concretamente en los de recompensa, que son los que provocan que ciertas situaciones nos den placer; los centros gustativos y también los sensoriomotores. Además, aumenta la cantidad de dopamina y se producen cambios en su receptor (D2R), sobre todo en la región cerebral implicada en el circuito de recompensa (núcleo accumbens).

La clave está en la dopamina

La sustancia que tiene más peso en este proceso es la dopamina y por ende, también lo tiene en nosotras. Su función principal es la de transmitir señales entre las distintas neuronas y controlar tanto las respuestas mentales, como las emocionales y las motoras que se producen en nuestro cerebro. Es fundamental en el embarazo, ya que es una sustancia relacionada con la motivación y el deseo.

En resumen, el embarazo reorganiza los circuitos neuronales mesolímbicos, que son las vías por donde navega la dopamina. Estas alteraciones que se producen en los circuitos son las que generan los antojos y cuando estas frenan, también desaparece la ansiedad por la comida.

Lo que provocan en el bebé

Gracias al hallazgo, también se han podido sacar conclusiones relacionadas con las afectaciones que tienen los antojos en los bebés. Aquellos muy prolongados pueden afectar al metabolismo y a los circuitos neuronales del descendente, sobre todo los relacionados con la ingesta de alimentos. El bebé puede pesar más, sufrir ansiedad o incluso generar trastornos alimentarios en un futuro.

Evidentemente, consumir muchas calorías tiene efecto en la salud de la madre, pero gracias al estudio se podrá prestar más atención a esas conductas recurrentes, que por muy cortas que sean, pueden afectar al desarrollo psicológico y metabólico de nuestros futuros hijos.

Patrones que se repiten

Helado, chocolate, fresas… Los antojos más habituales en los seres humanos suelen ser dulces. Este hecho también ha sido constatado en el estudio, ya que las hembras de ratón también fueron más sensibles al sabor.

Otro patrón que también se repitió fue la atracción por alimentos calóricos. Al igual que los seres humanos, las hembras de ratón embarazadas también tienen tendencia a decantarse por comida menos saludable o sentir más ansiedad por ella. Eso repercute tanto en el peso de la gestante como en el del propio bebé, ya que hacen ganar unos cuantos kilos.

