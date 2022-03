Laura Matamoros desvela cuántos kilos le quedan por perder tras su segundo embarazo

Laura Matamoros daba a luz a su segundo hijo el pasado 27 de diciembre, fruto de su relación con Benji Aparicio, razón por la que han decidido llamar así al pequeño Benjamín. Además, la fecha de nacimiento del recién nacido coincide casualmente con el cumpleaños de su abuelo Kiko Matamoros.

Han pasado más de dos meses desde este especial momento y Laura está tratando de recuperar su figura lo antes posible. Gracias a sus múltiples apariciones en Instagram hemos podido observar lo rápido que se está recuperando, tanto es así que en muchas de sus publicaciones ha dejado a sus seguidores con la boca abierta.

Al igual que Paula Echevarría o Hiba Abouk ha comenzado una rutina de ejercicios, tal y como comunicaba hace unas semanas en sus redes: "Empiezo a entrenar. Siempre me he involucrado mucho en el tema del deporte, que me gusta muchísimo, no solo porque me hace sentir bien físicamente, también mentalmente me ayuda 10. He empezado con ella. Crys Díaz me ha brindado la oportunidad de empezar desde cero con su equipo", pero también está haciendo una estricta dieta seguida por un endocrino que le recomienda las comidas más saludables.

Hace apenas unas horas, Matamoros realizaba un 'Preguntas y Respuestas' en sus historias de Instagram, y uno de sus seguidores le preguntaba: "¿Te has quedado con mucho peso después del embarazo?¿Estás haciendo algo de dieta y deporte?

Laura Matamoros Q&A | Historias de Instagram Laura Matamoros

La influencer no dudaba en ofrecer a sus seguidores todos los datos que les pudieran interesar para resolver todas las dudas que tuvieran al respecto de su recuperación tras haber dado a luz. En primer lugar, Laura desvelaba los kilos que tiene pensado perder para lograr recuperar su silueta: "Me falta bajar 8kg aproximadamente, pero es grasa lo que tengo que perder", explicaba.

En segundo lugar, explicaba con qué profesionales está trabajando para ello: "Estoy con un endocrino y haciendo mis entrenos. También me cuidan en un centro de estética para llegar a esas zonas más complicadas y complementar", terminaba diciendo.

