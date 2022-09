Este es el secreto de Kim Kardashian para controlar la psoriasis

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que se caracteriza por presentar lesiones rojizas e irritaciones en diferentes zonas del cuerpo. Las zonas del cuerpo más afectadas suelen ser los codos, las rodillas, las manos, los antebrazos y el cuero cabelludo.

Se estima que el 2% de la población sufre este tipo de enfermedad de la dermis. El problema está en que no existe un tratamiento que erradique por completo la patología, simplemente existen curas que consiguen calmar los brotes de inflamación de manera temporal.

Es decir, puede que la enfermedad esté "dormida" durante mucho tiempo y, al cabo de unos años, vuelva a aparecer con fuerza, para calmarse de nuevo. Y así sucesivamente. Los factores que la desencadenan pueden ser varios, desde factores externos como el estrés, hasta causas relacionadas directamente con el sistema autoinmune.

Algunas celebrities, como Britney Spears y Cara Delevigne, han reconocido públicamente que sufren psoriasis. También lo ha hecho Kim Kardashian, quien ha hablado abiertamente sobre esta enfermedad en el portal online Poosh. En una entrevista, Kim ha desvelado el método que a ella le sirven para controlar los brotes de psoriasis y sobrellevar la enfermedad. Te los explicamos a continuación.

Una patología que la acompaña desde hace 13 años

La celebrity y empresaria ha reconocido para la revista online Poosh que padece psoriasis desde los 25 años, igual que su madre, Kris Jenner. También ha confesado que los brotes aparecen y desaparecen con el transcurso de los años. Pero, a pesar de las consecuencias físicas que esta enfermedad supone, expresa haber aceptado bien la aparición de manchas en su piel.

"Durante los últimos ocho años, aunque las manchas son impredecibles, tengo una principal en la parte inferior de la pierna derecha que siempre está ahí. He aprendido a vivir con esta mancha sin usar cremas ni medicamentos: simplemente me las apaño. A veces la cubro y a veces no. En realidad, no me molesta", explica Kim.

La alimentación, la clave de Kim

Según la empresaria, su mejor arma para mantener la psoriasis controlada es la alimentación, concretamente, la dieta vegana. "Llevar una dieta plant-based me ha hecho ser más consciente de cómo me afecta lo que le doy a mi cuerpo, no sólo en cuanto a la psoriasis, sino también a mi estado de ánimo, a mis niveles de estrés, a mi energía... A todo", ha afirmado la celebrity.

Actualmente, Kim Kardashian sostiene que ha aceptado la enfermedad que padece en la piel y que se siente cómoda, incluso, mostrándola en público. De hecho, ya lo hizo en una publicación de Instagram en la que mostraba a todos sus seguidores las reacciones cutáneas que tenía en las piernas fruto de la psoriasis.

"No importa en qué parte del cuerpo esté, a veces me parece bien mostrarla y otras veces no quiero que sea una distracción, así que la cubro con maquillaje corporal. Si tienes psoriasis, no puedes dejar que te arruine la vida ni que se apodere de ti", ha declarado para Poosh.

Los cosméticos de Kim para cubrir las manchas de psoriasis

La marca de cosméticos de la influencer, KKW BEAUTY, tiene su propia crema corporal de un tono bronceado para unificar el color de brazos y piernas con brotes de psoriasis. Para demostrar la efectividad del Skin Perfecting Body Foundation, lo probó encima de sus piernas (vídeo anterior) y con los brazos de su abuela.

