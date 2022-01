Estas son las preguntas trampa en una entrevista de trabajo

La entrevista de trabajo puede ser una de las cosas que más nos imponga. Cuando empezamos a pensar en el momento de esa cita con la empresa nos asaltan las dudas: ¿cómo tengo que vestirme?, ¿qué les cuento si me dicen que hable sobre mí?, ¿y si me preguntan por mis expectativas salariales? Todas estas cuestiones y más, nos atormentan hasta que llega la fecha. Y no es para menos, una entrevista de trabajo puede definir nuestro futuro. Es por eso que tenemos que ir preparadas para todo.

Por regla general, en las entrevistas de trabajo suele asistir personal del departamento de Recursos Humanos. A estos trabajadores les tenemos que temer especialmente, ya que estarán continuamente inspeccionándonos, incluso nuestra forma de expresarnos les servirá para deducir si seremos buenas empleadas. Una persona experta en este ámbito conoce todas las técnicas para asegurarse de escoger a la candidata perfecta y entre ellas están las preguntas trampa.

¿Cuáles son las preguntas trampa?

Has leído bien, puede que tus entrevistadores te hagan una serie de preguntas que es mejor conocer antes de que te cojan desprevenida. Alba González, Talent Acquisition Manager, ha desvelado a través de su Instagram, las principales preguntas trampa con las que nos podemos encontrar en una entrevista de trabajo.

Pregunta 1

"¿Qué es lo que menos te gustaba hacer en tu anterior empleo?"

Para responder a esta cuestión González recomienda, ante todo, responder con sinceridad, aunque vigilando las palabras usadas y la forma de decirlo. En tu respuesta, es muy importante que hables solo sobre las actividades que menos te gustaba realizar, sin tocar en ningún momento la relación con tus antiguos compañeros de trabajo. Es decir, limítate exclusivamente a nombrar las tareas laborales y excluye todo lo que tenga que ver con el ambiente de la empresa o tus relaciones personales.

En el caso de que el puesto de trabajo al que optas sea similar al que realizabas anteriormente, no respondas con aquellas funciones que con las que te podrías volver a encontrar nuevamente en el nuevo empleo.

La clave en esta pregunta está en transformar una respuesta sobre un aspecto negativo, de manera que parezca positivo. Por ejemplo, si estás en una selección de personal para entrar en el staff de una cocina, puedes explicar que aquello que menos te gusta es limpiar la cocina después del servicio, pero que sabes que es una tarea indispensable para que los compañeros que trabajan en el próximo turno puedan empezar el servicio en perfectas condiciones. Por eso, te esmeras en hacerlo lo mejor que puedes.

Entrevista de trabajo | iStock

Pregunta 2

"¿Cómo te ves en 5 años?"

Para esta respuesta, Alba González recomienda que expliquemos cómo creemos que nuestros intereses pueden evolucionar en el nuevo puesto de trabajo. Una manera fácil de definirlo es pensar en lo que quieres que se vea reflejado en tu currículum después de 5 años, que cargos o funciones te gustaría asumir y qué querrías que apareciera.

Una perspectiva de futuro laboral clara es sinónimo de motivación en relación con el puesto laboral por el que estás optando. Además, una persona con objetivos laborales firmes ofrece más seguridad de permanencia a largo plazo en la empresa.

Pregunta 3

"¿Qué nos diría tu anterior jefe de ti?"

Para esta última pregunta, la experta en Recursos Humanos aconseja que adaptemos nuestra respuesta a los requisitos y habilidades que se piden para el puesto de trabajo en cuestión.

En el caso de que en tu anterior experiencia laboral hayas tenido conflictos, céntrate en cómo los arreglaste en vez de intentar justificar y defender tu postura. Es importante que expliques qué herramientas utilizaste para solucionar el problema, cómo te coordinaste con el equipo y que enaltezcas el trabajo de tus compañeros y de tu jefe.

Ahora que ya estás prevenida, estas preguntas trampas ya no te cogerán por sorpresa. ¡Te deseamos suerte en la entrevista de trabajo!

