Estas son las 5 frases que un adolescente debe escuchar antes de salir de fiesta

Queridas familias, este artículo no es sobre prohibir, sino sobre preparar. Sabemos que llega un momento en el que nuestros hijos empiezan a salir más, a tener vida social nocturna, a ir a fiestas con amigos, conciertos o reuniones donde nosotros ya no estamos cerca. Y aunque quisiéramos poder estar ahí para cuidar cada decisión, no podemos. Pero sí podemos acompañar desde antes. ¿Cómo? Con conversaciones que no se sienten a sermón, pero que sí dejan marca.

Las 5 frases que todo adolescente debe escuchar antes de irse de fiesta

Aquí te comparto 5 consejos en forma de frases que es importante que los adolescentes escuchen en un momento clave de su vida: cuando empiezan a tener más autonomía, y salen y entran de casa casi sin preguntar. Son frases de confianza, protección emocional y que fomentan un mejor vínculo afectivo.

1. Tú vales más que cualquier aprobación social

Muchos jóvenes terminan haciendo cosas con tal de encajar. Desde beber alcohol hasta involucrarse en situaciones incómodas por presión de grupo. Esta frase les recuerda que no necesitan hacer nada que los haga sentir mal solo para ser aceptados. Que si dudan, es muy importante que por favor se escuchen primero a ellos mismos.

Jóvenes de fiesta. | Pexels

2. Si en algún momento te sientes incómodo, me puedes llamar sin miedo

Esta frase puede cambiarlo todo. Saber que tienen una salida segura, sin regaños, sermones, ni juicios (no siempre es fácil) marca la diferencia. Me refiero que puede ayudarles y ser clave. Queremos evitar que se queden atrapados en una situación de riesgo y que sepan (y decidan) pedir ayuda. Si abrimos esta puerta, nuestros hijos saben que pueden volver a casa, incluso si las cosas no salieron como pensaban.

"No se trata de controlar cada paso que dan, sino de asegurarnos de que, cuando el mundo se pone difícil, ellos recuerden dónde está su casa emocional"

3. Presta atención a tu intuición. Si algo no lo ves claro, confía en ti mismo

Los adolescentes necesitan aprender a escuchar esa vocecita interior que a veces les dice "esto no me gusta", "esto no me convence, no está bien". Tenemos que reforzar su derecho a decir no, a irse, a elegir diferente, a escucharse cuando algo no les hace sentir bien. Con este consejo mamá y papá dejan claro que está bien poner límites, que no tienen que agradar a todos, que la incomodidad de sus hijos también vale. Eso también es educar.

4. No todos van a pensar como tú, y eso no te hace menos importante

Cuando un joven decide no beber alcohol, no mandar una foto o no seguir una moda, es fácil que otros lo critiquen. Por eso es importante que entienda (y escuche a menudo) que valor no está en ser igual que todos, sino en mantenerse firme, porque en esos casos, algo se fortalece por dentro. Esta frase les ayudará en gran medida a continuar construyendo su identidad de manera saludable.

5. Estoy aquí. Para lo que sea, a la hora que sea

Es la frase más poderosa. La que deja claro que el vínculo está por encima de cualquier error. Que más allá de nuestras reglas, está nuestra presencia, y esto cuenta muchísimo. Nuestros hijos necesitan saber que no solo los amamos cuando todo va bien, sino también cuando se equivocan o se sienten perdidos.

Queridas familias, estas frases no sustituyen una charla profunda, pero definitivamente nos abren caminos. Y si se dicen con amor y sin juicio, quedan grabadas. Porque al final, no se trata de controlar cada paso que dan, sino de asegurarnos de que, cuando el mundo se pone difícil, ellos recuerden dónde está su casa emocional.

Sigamos acompañando. No desde el miedo, sino desde el vínculo. Porque cuando saben que cuentan con nosotros, toman decisiones diferentes.