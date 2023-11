El espejo de Amazon que te muestra cómo te ven los demás

Los espejismos son ilusiones ópticas que se producen cuando los reflejos de la luz atraviesan capas de aire de diferente temperatura, motivo por el cual distorsionan la imagen que percibimos, como por ejemplo, cuando en el desierto se produce un espejismo térmico en el que el suelo parece estar cubierto de agua.

En el caso de las horas espejo, se producen cuando se reflejan las horas y los minutos simétricamente en el reloj. De hecho, se cree que algunas tienen significados especiales, como las 22:22 h, que se suele asociar al equilibrio y la armonía. Como habrás podido comprobar, hablar de espejos no es solo hablar de nuestra apariencia, aunque es cierto que, aunque no lo parezca, nuestra imagen también cambia.

A pesar de reflejarnos en ellos, esa perspectiva no es la que mostramos al mundo, ya que giran horizontalmente nuestro rostro. En cierta manera, nos ofrecen una imagen invertida, pues en los ojos del resto no nos vemos de la misma manera. ¿Te has planteado alguna vez cómo te perciben los demás? Con este espejo resolverás tus dudas.

Te permite descubrir tu verdadero rostro

El llamado espejo de la verdad logra su objetivo gracias a una ingeniosa composición. Se trata de un invento en el que se colocan dos espejos que se cruzan entre ellos en un ángulo de noventa grados. Simplemente, colocándote frente al espejo, lograrás percibir tu verdadero tú. Puedes comprarlo en Amazon por 19,59 euros.

Espejo no invertido | Amazon

Si te pica la curiosidad y quieres saber cuál es tu apariencia real, el espejo te puede ayudar. De todas formas, también puede ser una herramienta útil para aquellas personas que necesitan practicar presentaciones, quieren contar con un soporte para prepararse para una entrevista laboral o incluso buscan maquillarse con precisión.

Sea cual sea el motivo que te lleve a querer tenerlo, en tan solo un reflejo lograrás saber exactamente qué tan diferente es la imagen que tienes de tú misma, viéndote según los ojos de las personas que te cruzas en tu día a día. De hecho, también puede ser una herramienta clave si tu profesión tiene que ver con las cámaras, pudiendo practicar poses y miradas.

Así reflejan tu imagen los espejos

Uno, dos o hasta veinte, todos tenemos algún espejo en casa en el que nos acercamos a comprobar nuestro rostro, pelo y outfit antes de salir a la calle. ¿Cómo es posible que un objeto aparentemente tan corriente pueda tener esa función?

Todo tiene que ver con la física, concretamente con la óptica, que es la ciencia que estudia la luz visible y su comportamiento. Es gracias a que la luz llega hasta los objetos que los humanos somos capaces de percibir todo aquello que está a nuestro alrededor, mismo motivo por el cual no obtenemos ninguna imagen en la oscuridad.

Los espejos están fabricados con vidrio transparente recubierto por una fina capa de plata o aluminio, lo que hace que un espejo no absorba la luz, sino que la refleje. Cuando la luz llega al espejo, rebota y sale disparada en dirección contraria, permitiéndonos ver las imágenes reflejadas de todos los objetos de la sala y a nosotros mismos.