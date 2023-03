Encuentra todo lo que no pudiste comprar en Lidl en sus outlet de Madrid

Si tienes localizado un Lidl cerca de casa, es posible que hayas observado más de un lunes una gran cola, ¿cómo es posible que la gente se acumule en una fila a las puertas de un supermercado fuera de épocas de pandemia? Pues la razón es muy sencilla, ¡sus productos vuelan!

En los establecimientos de la marca no solo puedes adquirir alimentos de calidad y a buen precio, sino que cada vez más ofrecen una gama de productos de diferentes categorías: bricolaje, cocina, jardín, mascotas, moda, hogar, juguetes, motor, electrodomésticos y un largo etcétera.

Es muy probable que le hayas echado un ojo a ese sofá que tienen todas las influencers, el último gadget para hacerte la manicura semipermanente en casa o esas bragas menstruales que tienen tan buena crítica, pero cuando te has acercado al supermercado, ¡el producto estuviera agotado!

Pues no desesperes, resulta que la cadena alemana de supermercados ha abierto varias tiendas outlet. Eso sí, si no eres de Madrid tendrás que viajar hasta la capital para visitas estos centros y hacerte con las gangas. ¡En este artículo te lo explicamos!

Los tres outlets de Lidl en Madrid

En cuanto al sector de la moda se refiere, las prendas que no se venden en la temporada tienen una segunda oportunidad en rebajas. Pero en todos los sectores esto no pasa. ¿Qué hacer con esos productos que no han tenido salida durante semanas en el lineal del supermercado? Pues darles una segunda oportunidad en un establecimiento outlet.

Lidl no podía perder la oportunidad de darle salida a esos productos de bazar que se le acumulaban en stock y ha decidido abrir tres tiendas outlet en Madrid para que todos aquellos clientes que tengan interés en adquirirlos puedan conseguirlos.

Los tres outlet de Lidl en Madrid se encuentran en tres zonas diferentes: uno en Pinto, otro en Vallecas y otro en Alcalá de Henares. El de Pinto fue el primero que abrió sus puertas -en octubre de 2008- y tiempo después llegaron el de la calle Pilar de Madariaga Rojo (Vallecas) y el de la avenida de Madrid en Alcalá de Henares.

Factori Discount, así se llama el outlet de Lidl

Si ardes en deseos de pasarte por uno de los outlet de Lidl, pero no lo encuentras, quizá es que no lo estás buscando con el nombre correcto. Por razones que no sabemos, la marca alemana ha decidido rebautizar sus tiendas outlet y, en lugar de continuar con la marca Lidl, se llaman Factori Discount.

Al principio puede parecer que no tiene nada que ver, porque ni siquiera en la web del imperio alemán tienen información sobre sus outlet, pero nada más lejos de la realidad, la relación entre Factori Discount y Lidl es directísima.

Todos los productos que se encuentran descatalogados y que en algún momento han estado a la venta en alguno de los supermercados de Lidl, llegan a las tiendas de Factori Discount. ¿Qué es lo mejor? ¡Su precio! Siguiendo la línea de las tiendas outlet, todos los productos que se venden en estos establecimientos se rebajan para darle mayor salida, ¡por lo que se convierten en un chollo!