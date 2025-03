Infertilidad y endometriosis: qué relación tienen y por qué afecta a tantas mujeres

Aparte del dolor, una de las mayores preocupaciones de las mujeres con endometriosis es la infertilidad. Entre un 30% y un 50% de las pacientes aquejadas de esta afección tienen dificultades para concebir —según datos del grupo Quirón—. ¿Por qué ocurre y cómo se puede tratar? Hoy, 14 de marzo, Día Mundial de la Endometriosis, hablaremos de ello.

Esto es lo que ocurre con la endometriosis

Antes de entrar en materia, veamos primero qué es la endometriosis. Como os contábamos el año pasado por estas fechas, en esta entrevista con el Dr. Ignacio Brunel, coordinador responsable de la unidad de endometriosis del Hospital Quirónsalud Málaga, se trata de una enfermedad en la que un tejido similar al revestimiento uterino crece fuera del útero, causando dolor y otros problemas, como la infertilidad.

Tal como nos contó el doctor Brunel, entre los síntomas más comunes encontramos molestias durante la menstruación, relaciones sexuales, o incluso durante la micción o evacuación intestinal. No obstante, también es muy frecuente que no se manifiesten síntomas y que la razón por las que se diagnostique sea por una consulta por infertilidad.

Pareja con un test de embarazo negativo | iStock

Endometriosis e infertilidad

A pesar de que se ha estudiado durante muchos años, no existe una explicación clara que vincule la endometriosis con la infertilidad. Aun así, su correlación es un hecho. Según apunta el documento sobre esta afección de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las mujeres con endometriosis tienen una fecundidad mensual mucho menor y, además, tienen más posibilidades de sufrir una pérdida perinatal.

Uno de los factores que podría explicar la infertilidad son las adherencias que distorsionan la anatomía normal de la pelvis y pueden dificultar que el óvulo llegue a encontrarse con el espermatozoide o que el embrión se implante bien. En los casos más graves, las trompas de Falopio pueden incluso estar obstruidas.

Por otro lado, la endometriosis puede causar desajustes hormonales que afectan a la ovulación. Por ejemplo, algunas mujeres ovulan de forma irregular o directamente no liberan el óvulo de forma correcta. Otras pueden tener problemas en la fase del ciclo donde el cuerpo debería prepararse para el embarazo, lo que dificulta que el embrión se implante.

Ginecólogo consulta a mujer con ecografía del úter | iStock

Además, como la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, hay una mayor presencia de células inflamatorias y sustancias que pueden perjudicar al óvulo, al esperma o al embrión, y dificultar que el embarazo siga adelante.

Incluso cuando todo parece ir bien y el embrión está listo para implantarse, el endometrio puede no estar del todo preparado. Algunas mujeres con endometriosis tienen un endometrio que no madura bien, o que no produce las proteínas necesarias para que el embrión "se agarre" con fuerza. Eso reduce mucho las posibilidades de lograr un embarazo.

Por último, otro fenómeno que podría provocar la infertilidad en mujeres con endometriosis son las contracciones del útero durante la menstruación, que en estos casos pueden ser más intensas y con una dirección contraria a la esperada.

Una mujer con dolor en el vientre | Freepik

Tratamiento de la endometriosis

La endometriosis es una enfermedad crónica, lo que significa que no tiene cura definitiva. Por eso, cada mujer necesita un plan de tratamiento personalizado que se adapte a sus síntomas, su edad y sus deseos de ser madre.

Las opciones disponibles incluyen medicamentos, cirugía o una mezcla de ambos. Por ejemplo, hay mujeres que optan por una intervención llamada ablación endometrial, que ayuda a reducir el dolor intenso sin necesidad de quitar el útero.

En algunos casos, se recomienda combinar una operación con tratamiento hormonal antes o después de la cirugía, para poder mantener el dolor bajo control durante más tiempo.

Pero como cada cuerpo es único, lo más importante es empezar encontrando a un buen especialista que trate cada caso con sus particularidades.